Домашний кетчуп готовят из зрелых томатов и простых специй — этот рецепт выходит дешевле покупного соуса и сохраняет весь натуральный вкус овощей.

Соус песто из кинзы, шпината и руколы мы уже публиковали — а домашний кетчуп готовится совсем по-другому и становится настоящим спасением, когда на кухне остается много спелых томатов.

Домашний кетчуп — это не просто заправка к картофелю фри или бургерам, а способ сохранить урожай помидоров и получить натуральный соус без консервантов и лишнего сахара, которые часто прячутся в магазинных версиях. Этот рецепт особенно хорош тем, что готовится из простых овощей и специй, которые почти всегда есть под рукой, а результата хватает на несколько месяцев хранения.

Ингредиенты для домашнего кетчупа

4 крупные луковицы, очень грубо нарезанные

250 г сельдерея, очень грубо нарезанного

5 ст. ложек растительного или оливкового масла

4 зубчика чеснока, нарезанные

1 ч. ложка молотого кориандра

1 небольшая палочка корицы

1 ч. ложка молотого душистого перца

½ ч. ложки молотого черного перца

2 ч. ложки сельдерейной соли

2 кг спелых томатов, грубо нарезанных

3 ст. ложки томатной пасты

½ ч. ложки соуса табаско

200 мл белого винного уксуса

200 г сахара

Как приготовить домашний кетчуп: пошагово

Лук и сельдерей измельчите в блендере до мелкой фракции. Разогрейте масло в большой кастрюле, добавьте лук и сельдерей, накройте крышкой и тушите на слабом огне 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще 5 минут, после чего всыпьте специи и прогрейте их еще 1 минуту.

Теперь добавьте все остальные ингредиенты и доведите до кипения. Варите без крышки на умеренном кипении в течение 1 часа, пока томаты не станут мягкими, а жидкость заметно не уменьшится в объеме. Выньте палочку корицы.

Взбейте массу погружным блендером до однородности, а затем протрите через сито в миску. Домашний кетчуп немного загустеет после охлаждения, но если он кажется слишком жидким — это зависит от сочности томатов — верните его на огонь и поварите еще немного, часто помешивая, до нужной густоты.

Готовый домашний кетчуп храните в герметичном контейнере в холодильнике до 3 месяцев или замораживайте порциями. Если хотите хранить дольше — разлейте горячий соус в стерилизованные банки или бутыли, плотно закройте и держите в прохладном темном месте до 6 месяцев. Для стерилизации банок их можно пропустить через посудомоечную машину или промыть горячей водой с мылом и высушить в теплой духовке, а наполнять банки стоит теплым соусом, пока они сами еще теплые.

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