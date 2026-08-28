Ошибка в трудовой книжке не всегда означает потерю права на льготную пенсию — доказать специальный стаж можно даже без нужных записей в документах, объяснила юристка.

Пенсионные вопросы в Украине не теряют актуальности — Пенсионный фонд может отказать в зачете льготного стажа даже из-за, казалось бы, незначительной ошибки в оформлении трудовой книжки. Однако это не приговор: доказать право на льготную пенсию можно другими способами.

Как сообщает РБК-Украина, юристка по перерасчету пенсий ЮК «Приходько и партнеры» Алена Чмона объяснила, почему Пенсионный фонд отказывается засчитывать льготный стаж и что делать в такой ситуации.

Почему ПФУ может не засчитать льготный стаж

По словам юристки, Пенсионный фонд может отказать, если в трудовой книжке обнаружили одну из следующих проблем: название должности не соответствует названию в Списке льготных профессий, отсутствует запись об аттестации рабочих мест, нет номера приказа, есть неточность в дате, неправильно указано название предприятия либо запись оформлена с нарушениями.

При этом юристка подчеркнула: важно различать собственно ошибку в оформлении документа и отсутствие самого права на льготный стаж. Если человек фактически выполнял работу, дающую право на льготную пенсию, этот факт можно подтвердить не только трудовой книжкой.

Уточняющая справка — основной инструмент подтверждения

«Если в трудовой книжке отсутствуют сведения, определяющие право лица на пенсию на льготных условиях, специальный стаж может подтверждаться уточняющей справкой предприятия, учреждения, организации или их правопреемника», — отметила Чмона.

Эта норма закреплена в пункте 20 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 года №637. В справке должны быть: периоды работы, засчитываемые в специальный стаж; профессия или должность; характер выполняемой работы; соответствующий раздел, подраздел, пункт и наименование Списка; первичные документы, на основании которых выдана справка.

Верховный Суд также обращал внимание — уточняющие справки нужны именно тогда, когда в трудовой книжке нет сведений, определяющих право на льготную пенсию. Это не способ заменить трудовую книжку, а предусмотренный законодательством механизм подтверждения тех сведений, которых в ней не хватает.

Справка ОК-5 и данные персонифицированного учета

Еще одним важным доказательством в спорах о льготном стаже является справка ОК-5. Она формируется на основе данных персонифицированного учета — отчетности, которую подает работодатель. «Особенно важно, что информация о специальном стаже в Реестре застрахованных лиц не возникает автоматически только на основании заявления работника», — пояснила юристка.

Именно работодатель, подавая отчетность на своих работников, указывает коды специального стажа, подтверждающие право человека на льготное пенсионное обеспечение. Эти сведения попадают в Реестр застрахованных лиц, а затем отображаются в справке ОК-5.

Что делать, если предприятие ликвидировано

Сложнее ситуация — когда предприятие, на котором человек работал, уже ликвидировано, а нужные документы не сохранились. «Однако ликвидация предприятия сама по себе не является основанием для того, чтобы человек потерял право на учет соответствующего периода работы при назначении пенсии», — подчеркнула Чмона.

Для таких случаев действует отдельный порядок подтверждения стажа, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 года №18-1. «Когда документы о стаже отсутствуют из-за ликвидации предприятия или по иным причинам, стаж может подтверждаться на основании показаний свидетелей», — рассказала юристка.

Как действовать, если ПФУ отказал в льготной пенсии

Если вы получили отказ от Пенсионного фонда из-за ошибок в трудовой книжке, алгоритм действий такой: во-первых, обратитесь на предприятие (или к его правопреемнику) за уточняющей справкой; во-вторых, получите справку ОК-5 через вебпортал ПФУ или в сервисном центре; в-третьих, если предприятие ликвидировано — соберите показания свидетелей (бывших коллег) для подтверждения стажа. С этими документами можно повторно обратиться в Пенсионный фонд или, в случае повторного отказа, обжаловать решение в судебном порядке.

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