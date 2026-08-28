Кабинет министров поддержал предложение разрешить приватизацию жилья, ставшего аварийным из-за боевых действий. Изменения касаются прежде всего жильцов неприватизированных квартир и домов — в частности военных и их семей, которые сейчас не могут получить компенсацию за разрушенное жилье как собственники.

Жилищные сертификаты в Украине до сих пор были доступны только зарегистрированным собственникам. Теперь Кабинет министров поддержал предложение разрешить приватизацию жилья, поврежденного или уничтоженного из-за войны, чтобы право собственности могли оформить и те, кто живет в неприватизированных квартирах и домах.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц, соответствующие изменения предлагают внести в Закон «О приватизации государственного жилищного фонда». Они должны определить порядок действий, когда жилье стало аварийным из-за боевых действий, атак и других последствий российской агрессии.

«Сейчас закон не регулирует вопрос приватизации квартир и домов, которые из-за повреждения или разрушения стали аварийными. Люди, живущие в неприватизированном жилье, являются лишь нанимателями. Поэтому если такое жилье повреждено или уничтожено, они не могут получить компенсацию как собственники. Мы предлагаем изменить эту ситуацию», — отметил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин.

После принятия изменений жильцы такого жилья, имеющие право на приватизацию, смогут оформить право собственности. Это откроет им доступ к государственным программам компенсации: по программе «єВідновлення» выплаты за поврежденное или уничтоженное жилье сейчас начисляют только тем, чье право собственности зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Прежде всего это касается военных и их семей, которые нередко проживают в служебном или ведомственном жилье без права собственности.

Кто сможет оформить право собственности

Речь идет о гражданах, проживающих в государственном или коммунальном жилье на правах нанимателей и имеющих право на приватизацию. Изменения должны упорядочить приватизацию такого жилья и дать людям возможность быстрее оформить право собственности на поврежденное или уничтоженное жилье, чтобы получить компенсацию за его утрату или на восстановление. Конкретный перечень документов и сроки рассмотрения заявлений определят после внесения изменений в закон.

Напомним, ранее правительство направило еще более 5,1 миллиарда гривен на выплату компенсаций за уничтоженное россиянами жилье. Новые изменения должны расширить круг людей, которые смогут получить положенные им выплаты.

Ранее Politeka сообщала, компенсация за разрушенное жилье в Украине: стало известно, кто получит первоочередную выплату.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для военных в Херсонской области: как получить компенсацию за разрушенное жилье.