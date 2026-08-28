Кабінет міністрів підтримав пропозицію дозволити приватизацію житла, яке стало аварійним через бойові дії. Зміни стосуються насамперед мешканців неприватизованих квартир і будинків — зокрема військових та їхніх родин, які зараз не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло як власники.

Житлові сертифікати в Україні досі були доступні лише зареєстрованим власникам. Тепер Кабінет міністрів підтримав пропозицію дозволити приватизацію житла, пошкодженого або знищеного через війну, щоб право власності могли оформити й ті, хто живе в неприватизованих квартирах і будинках.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, відповідні зміни пропонують внести до Закону «Про приватизацію державного житлового фонду». Вони мають визначити порядок дій, коли житло стало аварійним через бойові дії, атаки та інші наслідки російської агресії.

«Зараз закон не врегульовує питання приватизації квартир і будинків, які через пошкодження або руйнування стали аварійними. Люди, які живуть у неприватизованому житлі, є лише наймачами. Тому, якщо таке житло пошкоджене або знищене, вони не можуть отримати компенсацію як власники. Ми пропонуємо змінити цю ситуацію», — зазначив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

Після ухвалення змін мешканці такого житла, які мають право на приватизацію, зможуть оформити право власності. Це відкриє їм доступ до державних програм компенсації: за програмою «єВідновлення» виплати за пошкоджене чи знищене житло зараз нараховують лише тим, чиє право власності зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Передусім це стосується військових та їхніх родин, які нерідко проживають у службовому чи відомчому житлі без права власності.

Хто зможе оформити право власності

Йдеться про громадян, які проживають у державному або комунальному житлі на правах наймачів і мають право на приватизацію. Зміни мають упорядкувати приватизацію такого житла та дати людям можливість швидше оформити право власності на пошкоджену або знищену оселю, щоб отримати компенсацію за її втрату чи на відновлення. Конкретний перелік документів і строки розгляду заяв визначать після внесення змін до закону.

Нагадаємо, раніше уряд спрямував ще понад 5,1 мільярда гривень на виплату компенсацій за знищене росіянами житло. Нові зміни мають розширити коло людей, які зможуть отримати належні їм виплати.

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