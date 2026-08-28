Під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися зі служби за сімейними обставинами або через інвалідність, однак для цього необхідно зібрати пакет документів і правильно подати рапорт.

Під час воєнного стану військовослужбовці мають право на звільнення зі служби за певних обставин, визначених законодавством. Як повідомляє Факти ICTV, самого факту виникнення складної ситуації в родині недостатньо — військовослужбовець має відповідати конкретній законній підставі та підтвердити її необхідними документами.

Підстави для звільнення за сімейними обставинами

Основний перелік підстав містить стаття 26 закону України №2232-XII «Про військовий обов'язок і військову службу». Серед передбачених законом сімейних обставин, зокрема:

наявність трьох і більше дітей віком до 18 років;

самостійне виховання дитини;

виховання дитини з інвалідністю;

необхідність постійного догляду за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

необхідність догляду за батьками з інвалідністю;

здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною;

загибель або зникнення безвісти близьких родичів під час захисту України.

Які документи потрібні для кожної підстави

Універсального переліку документів для всіх випадків не існує — пакет залежить від конкретної причини звільнення. Якщо підставою є наявність трьох і більше дітей, до рапорту додаються копії свідоцтв про народження. У разі потреби також подаються документи про шлюб або його розірвання, а також документи, які підтверджують, із ким проживають і хто фактично виховує дітей.

Для тих, хто самостійно виховує дитину, необхідно документально підтвердити причину, через яку другий із батьків не бере участі у вихованні. Це може бути свідоцтво про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав, документи про визнання особи безвісно відсутньою або про перебування у місцях позбавлення волі.

Варто враховувати: якщо мати дитини виїхала за кордон і не бере участі у вихованні, самого лише факту її перебування за межами України недостатньо для звільнення військовослужбовця. Верховний Суд уже розглядав подібні ситуації та наголосив: необхідно довести одночасно самостійне виховання і самостійне утримання дитини.

Для звільнення через необхідність догляду за дитиною з інвалідністю потрібні документи, що підтверджують інвалідність дитини, а також документи про родинний зв'язок із нею. Якщо йдеться про догляд за дружиною або чоловіком — свідоцтво про шлюб і документи, що підтверджують інвалідність. Коли закон вимагає підтвердити саме необхідність постійного догляду, це має бути зазначено у відповідному медичному документі.

Для догляду за батьками з інвалідністю потрібні документи про їхню інвалідність, підтвердження родинного зв'язку, а також докази того, що саме військовослужбовець має здійснювати догляд. У передбачених законом випадках потрібно підтвердити й відсутність інших членів сім'ї, які можуть забезпечити такий догляд.

Як подати рапорт на звільнення

Спочатку військовослужбовець має визначити, яка саме обставина дає право на звільнення, і зібрати документи, що її підтверджують. У рапорті обов'язково зазначають конкретну підставу та відповідний пункт статті 26 закону №2232-XII. До рапорту додають копії всіх підтверджувальних документів.

Факт подання рапорту варто зафіксувати — отримати підтвердження його реєстрації. Це важливо на випадок, якщо згодом доведеться оскаржувати бездіяльність командування. Після розгляду рапорту та перевірки документів командування ухвалює рішення. Якщо документи не підтверджують зазначену підставу або ситуація не відповідає вимогам статті 26, у звільненні можуть відмовити.

Звільнення через інвалідність: перелік документів

Наявність інвалідності є законною підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану — причому не лише I чи II групи, а й III групи, якщо військовослужбовець не бажає продовжувати службу. За інформацією адвоката Романа Лихачова, до пакета документів входять:

рапорт військовослужбовця про звільнення у зв'язку з наявністю інвалідності;

документ, що підтверджує встановлення інвалідності;

витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (форма затверджена наказом МОЗ №2067);

копія документа, що підтверджує статус особи з інвалідністю;

за наявності — пенсійне посвідчення або документ про отримання відповідних пільг.

Точний перелік документів залежить від обставин конкретного військовослужбовця та документів, які вже є в його особовій справі. Якщо командування відмовляє у звільненні або безпідставно не розглядає рапорт, військовослужбовець має право оскаржити таке рішення чи бездіяльність у встановленому порядку.