Отключение воды в Запорожье остается актуальной проблемой для города — коммунальщики продолжают ремонтировать и обновлять изношенные участки водопроводных сетей. Лишь в течение последней недели августа 2026 года специалисты КП «Водоканал» проводили работы по замене аварийных труб в Заводском, Днепровском, Космическом и Хортицком районах.

Как очистить воду в домашних условиях: проверенные способы

Из-за состояния сетей, особенностей воды в Днепре и периодических аварийных ситуаций многие запорожцы дополнительно используют бытовые фильтры или покупают доочищенную воду в розлив. В то же время существует несколько простых домашних методов, которые помогут снизить риски, связанные с загрязнением воды.

Кипячение

Это один из самых простых способов обеззараживания воды от большинства микроорганизмов. Воду необходимо довести до активного кипения, после чего дать ей остыть без взбалтывания осадка на дне. Однако важно помнить: кипячение обеззараживает воду от многих бактерий и вирусов, но не удаляет соли тяжелых металлов, нитраты и другие химические загрязнители.

Отстаивание

Если вода мутная или содержит механические примеси, оставьте ее в закрытой емкости на несколько часов. За это время часть песка и других тяжелых частиц осядет на дно. После этого верхний слой воды нужно осторожно перелить в другую чистую емкость. Однако само отстаивание не делает воду безопасной для питья — после него ее все равно необходимо обеззаразить.

Активированный уголь

Активированный уголь может частично снизить неприятный запах и привкус воды, а также задержать некоторые органические примеси. Для этого истолките несколько таблеток угля, заверните их в марлю или вату и профильтруйте воду через этот самодельный слой. Однако такой фильтр не гарантирует удаления опасных химических веществ и не заменяет полноценного обеззараживания.

Специальные таблетки

В аптеках доступны специальные средства для быстрого обеззараживания воды с активным хлором или ионами серебра — «Акватабс», «Пантоцид» и другие. Их необходимо применять исключительно в соответствии с инструкцией производителя, поскольку дозировка и время ожидания зависят от конкретного препарата и объема воды. Одна таблетка обычно очищает 1–5 литров воды за 30–60 минут.

Можно ли сделать питьевой дождевую или речную воду

В случае длительного отсутствия централизованного водоснабжения речная или дождевая вода может рассматриваться только как аварийный источник. Как сообщает портал «Акцент», такая вода может содержать бактерии, вирусы, химические вещества, продукты стоков, топливо, тяжелые металлы. Обычное кипячение или самодельный фильтр не способны удалить все такие вещества.

Если другой воды нет, подготовку речной воды можно провести в несколько этапов:

Отстаивание и грубая фильтрация: налейте воду в чистую большую емкость и дайте ей постоять несколько часов. Грязь осядет на дно. Аккуратно слейте верхний чистый слой и пропустите через воронку с марлей или хлопчатобумажной тканью.

налейте воду в чистую большую емкость и дайте ей постоять несколько часов. Грязь осядет на дно. Аккуратно слейте верхний чистый слой и пропустите через воронку с марлей или хлопчатобумажной тканью. Абсорбция: для улучшения запаха и вкуса используйте активированный уголь или сертифицированный бытовой фильтр.

для улучшения запаха и вкуса используйте активированный уголь или сертифицированный бытовой фильтр. Обеззараживание: обязательный финальный этап — длительное кипячение (не менее 10–15 минут) или специальные таблетки.

Как сделать угольный фильтр своими руками

Возьмите пластиковую бутылку, срежьте дно. В крышке проделайте несколько отверстий. На дно горлышка положите вату или ткань, а сверху насыпьте толстый слой измельченного активированного угля (можно обычные аптечные таблетки). Пропустите воду через этот самодельный фильтр — уголь впитает химические примеси и уберет неприятный запах.

Экстренные методы обеззараживания

Если нет газа или электричества, а специальных таблеток под рукой нет, можно воспользоваться аптечным йодом. На 1 литр воды добавьте 3–5 капель 5% спиртового раствора йода, хорошо перемешайте и подождите не менее 30 минут. Вода будет иметь специфический привкус, но будет безопасной от микробов. В то же время использовать этот метод без крайней необходимости не стоит: неправильная дозировка может быть опасной, а для людей с заболеваниями щитовидной железы — несет дополнительные риски.

В домашних условиях можно снизить часть рисков, связанных с загрязнением воды, однако ни один простой домашний метод не гарантирует удаления всех возможных химических примесей. Если происхождение или безопасность воды вызывает сомнения, для питья лучше использовать бутилированную воду или воду из официально определенных и проверенных источников.

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