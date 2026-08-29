В Ровенской области 30 эвакуированных из прифронтовых громад Донетчины — преимущественно из Славянска и Краматорска — получили постэвакуационное сопровождение. Людям помогают с жильем, документами, услугами и необходимыми вещами.

Гуманитарная помощь в Ровенской области для переселенцев продолжает расширяться. Еще 30 эвакуированных из прифронтовых громад Донетчины — преимущественно жителей Славянска и Краматорска — прошли постэвакуационное сопровождение в стабилизационном центре.

Об этом сообщили в Ровенской ОГА. Сопровождение реализует команда общественной организации «Центр Интеграции» в партнерстве с областной государственной администрацией при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Среди тех, кто недавно воспользовался помощью, — Марина Ивановна из Славянска. Из-за постоянных обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью женщина была вынуждена покинуть родной город, и это была уже не первая ее эвакуация. После приезда в Ровенскую область она получила помощь в стабилизационном центре: там определили, что нужно для дальнейшего обустройства, и помогли переехать к подруге, которая также эвакуировалась из Славянска.

Что входит в постэвакуационное сопровождение

После эвакуации людям часто нужно больше, чем просто место для ночлега. Кому-то необходимо восстановить документы или получить доступ к услугам, кому-то — психологическая поддержка, средства реабилитации или помощь с обустройством нового жилья. Поэтому сопровождение не завершается после приезда: для каждого человека команда определяет индивидуальный маршрут в соответствии с его потребностями и жизненными обстоятельствами.

Поддержка может продолжаться и после переселения. Если нужно, людям помогают с бытовой техникой и другими необходимыми вещами, которые позволяют быстрее наладить быт на новом месте.

Как получить поддержку или предложить жилье

Чтобы у тех, кто эвакуируется, было больше возможностей найти отдельное жилье, организаторы продолжают искать владельцев домов и квартир, готовых предложить их для пользования или аренды. Если у вас есть жилье, которое сейчас не используется, можно заполнить короткую анкету, после чего представители «Центра Интеграции» свяжутся с вами и уточнят детали. Контактный телефон: +38 098 385 03 07.

Проект «Поддержка интеграции уязвимых категорий недавно прибывших перемещенных лиц с целью предотвращения вторичного перемещения» призван помочь тем, кто только что покинул опасные территории, не остаться без крыши над головой и поддержки на новом месте.

Ранее Politeka сообщала, в Ровенской области произошло подорожание проезда.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Ровенской области 22 августа.