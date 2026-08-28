Панкейки на кисломолочке готовятся менее чем за 30 минут и получаются пышными и воздушными внутри с хрустящими румяными краями — этот домашний рецепт навсегда заменит магазинную смесь для панкейков.

Рецепт блинов, которые получаются тонкими и эластичными мы уже публиковали — а панкейки готовятся по совершенно другому принципу и требуют более густого теста и иного способа выпекания на сковороде.

Панкейки — это американские толстые оладьи, которые традиционно подают на завтрак с кленовым сиропом, ягодами или медом. В отличие от магазинных смесей, домашние панкейки на кисломолочке получаются значительно более пышными: секрет в том, что кисломолочка активирует пищевую соду и придает тесту легкую кислинку и невероятную воздушность. Готовятся они менее чем за полчаса, а результат — мягкие и пушистые внутри, с красивым хрустящим румяным краем.

Ингредиенты для панкейков

250 г пшеничной муки (примерно 2 стакана)

25 г сахара (2 ст. л.)

2 ч. л. разрыхлителя (пекарского порошка)

1/2 ч. л. пищевой соды

1/4 ч. л. мелкой соли

540 мл кисломолочки низкой жирности (примерно 2 1/4 стакана)

2 крупных яйца

1 ч. л. ванильного экстракта

45 г (3 ст. л.) растопленного несоленого масла

немного растительного масла — для смазывания сковороды

Как приготовить панкейки: пошагово

В большой миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Тщательно перемешайте венчиком.

В отдельной миске соедините кисломолочку, яйца и ванильный экстракт и взбейте до однородности.

Влейте влажную массу в сухую и перемешайте вручную лишь до увлажнения — тесто должно остаться комковатым. Не перемешивайте слишком долго, иначе панкейки получатся плоскими и плотными.

Добавьте растопленное масло, аккуратно вымешивая, пока оно не соединится с тестом. Не перемешивать слишком активно.

Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием или чугунную сковороду на среднем огне (примерно 165-175°C, если готовите на электрогриле). Смажьте поверхность маслом.

Выливайте на разогретую поверхность примерно 60 мл теста (четверть стакана) для панкейков диаметром 10 см или около 80 мл для панкейков диаметром 15 см, оставляя между ними расстояние для удобного переворачивания.

Обжаривайте панкейки 2-3 минуты с одной стороны, пока на поверхности не появятся и не начнут лопаться пузырьки, затем переворачивайте и обжаривайте столько же времени с другой стороны.

Готовые панкейки можно держать теплыми в духовке, разогретой примерно до 95°C, пока готовятся следующие партии.

Из этого количества теста получится примерно 15 панкейков диаметром 10 см или 10 панкейков диаметром 15 см. Подавайте панкейки с кленовым сиропом, свежими ягодами, кусочком масла или шоколадным соусом. Хранить готовые панкейки можно в холодильнике до 2-3 дней в плотном контейнере, а замораживать — до 2 месяцев; разогревать лучше на сухой сковороде или в тостере.

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