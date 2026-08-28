Подорожание сахара в Украине может стать реальностью уже в ближайшее время. Аномальная засуха в Европе обвалила урожайность сахарной свеклы до самого низкого уровня почти за 40 лет, и производители предупреждают о стремительном скачке цен.

Цены на продукты в Украине продолжают расти, и следующим в очереди может стать сахар. Как сообщает Oboz.ua, аномальная засуха и волны экстремальной жары в Европе катастрофически обвалили урожайность сахарной свеклы — подорожание сахара в Украине выглядит все более вероятным.

До середины июня погода способствовала хорошему урожаю, однако длительная летняя засуха и жара разрушили эти планы. По оценкам европейских сельскохозяйственных команд, общий урожай упадет более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, а в отдельных регионах потери достигают 50–60%. Сбор сырья окажется на 15% ниже среднего показателя последних пяти сезонов, поэтому европейское производство в сезоне 2026–2027 годов упадет до уровня 1988–1989 годов.

Переработчики уже адаптируются к дефициту сырья. Заводы откладывают даты запуска, чтобы собрать свеклу в оптимальное время, сокращают продолжительность производственного сезона в среднем до 100 дней против 130 в прошлом году и снижают темпы переработки. Отдельной проблемой стали поставки жома, которого сейчас критически не хватает для нужд фермеров.

Что происходит с сахаром в Украине

Ситуация в Европе бьет и по украинскому рынку. По данным ассоциации «Укрцукор», в 2026 году под сахарную свеклу в Украине выделили около 162,1 тысячи гектаров — это на 18% меньше, чем в прошлом году, и самый низкий показатель засеянных площадей с 1991 года. Добавляются и последствия войны: разрушенные логистические цепочки, подорожание перевозок и перевод экспортных потоков через румынский порт Констанца.

Глава Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины Яна Кавушевская прогнозирует, что из-за военных рисков и логистических проблем отрасль может недополучить до 200 тысяч тонн продукции. Это уменьшит запасы перерабатывающих предприятий и создаст ценовое давление для пищевой промышленности и конечных потребителей, поэтому подорожание сахара может ударить по кошелькам украинцев уже в ближайшее время.

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