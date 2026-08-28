В Виннице стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре практически равна средней зарплате после уплаты налогов — 22 000 гривень против 22 100. Журналисты сравнили цены и доходы в городах-побратимах и показали, насколько доступнее жилье для жителей Польши, Литвы, Латвии и Турции.

Тарифы на коммунальные услуги в Виннице продолжают расти, но едва ли не самым большим финансовым вызовом для горожан остается аренда жилья. Как сообщает издание "20 минут", журналисты сравнили стоимость проживания в Виннице и ее городах-побратимах — и полученные цифры заставляют задуматься о реальной доступности жилья.

Для сравнения взяли семь городов: Винницу (Украина), Кельце и Люблин (Польша), Бурсу (Турция), Паневежис (Литва), Вентспилс (Латвия) и Рустави (Сакартвело). Оценивали основные ежемесячные расходы: аренду однокомнатной квартиры в центре, коммунальные услуги, питание (недорогой обед в заведении), общественный транспорт, топливо, мобильную связь и домашний интернет. А главное — сравнили эти расходы со средней зарплатой после уплаты налогов в каждом городе.

Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры оказалась в Вентспилсе — 11 400 гривень, в Рустави — 12 000 гривень. В Виннице этот показатель составляет 22 000 гривень, что дороже, чем в Бурсе (18 000 гривень) и Паневежисе (19 500 гривень). Самая дорогая аренда — в польских городах: 33 400 гривень в Кельце и 32 900 гривень в Люблине.

Коммунальные услуги в Виннице обходятся в среднем 3 000 гривень в месяц — это действительно намного дешевле, чем в Люблине (14 000), Вентспилсе (12 200) или Кельце (10 900). Впрочем, общественный транспорт в Виннице стоит 25 гривень за поездку — дешевле только в Рустави (15 гривень), тогда как в остальных городах цена колеблется от 36 до 53 гривень. Обед в заведении для винничан — 250 гривень, что также самый низкий показатель среди всех сравниваемых городов.

Но настоящая картина открывается, когда сопоставить эти цифры с доходами. Средняя зарплата после налогов в Виннице — 22 100 гривень. В Люблине она составляет 69 900 гривень, в Паневежисе — 63 300, в Кельце — 63 200. То есть винничанин, снимая однокомнатную квартиру в центре за 22 000 гривень, отдает за жилье практически всю свою зарплату. В то же время житель Люблина за аренду в 32 900 гривень платит меньше половины своего дохода.

По расчетам журналистов, именно из-за низких доходов разница в стоимости товаров и услуг не превращается для винничан в более высокую покупательную способность. Более низкие цены не означают, что жить дешевле, когда зарплата в несколько раз меньше. Особенно остро это ощущается на рынке аренды жилья, где разрыв между стоимостью квартиры и доходами является одним из самых больших среди сравниваемых городов.

Как рассчитать свои расходы на жилье

Аналитики советуют ориентироваться на простое правило: расходы на аренду жилья не должны превышать 30% ежемесячного дохода. Если этот показатель выше, стоит рассмотреть варианты: либо искать жилье в другом районе, либо договариваться о повышении зарплаты. В Виннице, по данным сравнения, среднестатистический житель тратит на аренду почти 100% зарплаты, что свидетельствует о серьезном дисбалансе на рынке.

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