Подорожчання цукру в Україні може стати реальністю вже найближчим часом. Аномальна посуха в Європі обвалила врожайність цукрових буряків до найнижчого рівня за майже 40 років, і виробники попереджають про стрімкий стрибок цін.

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати, і наступним у черзі може стати цукор. Як повідомляє Oboz.ua, аномальна посуха та хвилі екстремальної спеки в Європі катастрофічно обвалили врожайність цукрових буряків — подорожчання цукру в Україні виглядає дедалі ймовірнішим.

До середини червня погода сприяла гарному врожаю, однак тривала літня посуха та спека зруйнували ці плани. За оцінками європейських сільськогосподарських команд, загальний врожай впаде більш ніж на 20% порівняно з минулим роком, а в окремих регіонах втрати сягають 50–60%. Збір сировини виявиться на 15% нижчим за середній показник останніх п'яти сезонів, тож європейське виробництво в сезоні 2026–2027 років упаде до рівня 1988–1989 років.

Переробники вже адаптуються до дефіциту сировини. Заводи відкладають дати запуску, аби зібрати буряки в оптимальний час, скорочують тривалість виробничого сезону в середньому до 100 днів проти 130 торік і знижують темпи переробки. Окремою проблемою стало постачання жому, якого нині критично бракує для потреб фермерів.

Що відбувається з цукром в Україні

Ситуація в Європі б'є і по українському ринку. За даними асоціації «Укрцукор», 2026 року під цукрові буряки в Україні виділили близько 162,1 тисячі гектарів — це на 18% менше, ніж торік, і найнижчий показник засіяних площ із 1991 року. Додаються й наслідки війни: зруйновані логістичні ланцюги, подорожчання перевезень і переведення експортних потоків через румунський порт Констанца.

Голова Національної асоціації цукровиків України Яна Кавушевська прогнозує, що через воєнні ризики та логістичні проблеми галузь може недоотримати до 200 тисяч тонн продукції. Це зменшить запаси переробних підприємств і створить ціновий тиск для харчової промисловості та кінцевих споживачів, тож подорожчання цукру може вдарити по гаманцях українців уже найближчим часом.

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