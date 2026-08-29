Украинцы, получающие жилищную субсидию, могут потерять ее из-за определенных покупок или нового имущества — Пенсионный фонд напомнил, какие именно операции учитывают при проверке права на выплаты.

Субсидия в Украине может быть потеряна из-за нового имущества или дорогой покупки — Пенсионный фонд объяснил, какие именно операции учитывают при назначении жилищной субсидии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Получатели жилищной субсидии обязаны сообщать фонду об изменениях в составе домохозяйства и имущественном состоянии, ведь отдельные приобретения могут повлиять на право на выплаты.

Какие покупки учитывает ПФУ

Субсидию могут не назначить, если в течение 12 месяцев перед обращением кто-то из членов домохозяйства или его семьи совершил покупку или другую операцию на сумму более 100 тысяч гривен. Речь идет о приобретении квартиры, дома, земельного участка или другой недвижимости, автомобиля, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов и других товаров длительного пользования.

Отдельно могут учитываться большие расходы на работы и услуги. Исключение составляют медицинские, образовательные и отдельные жилищно-коммунальные услуги.

Какие сбережения могут лишить субсидии

На право получать субсидию влияют и сбережения. Выплату могут не назначить, если на депозитах членов домохозяйства в целом хранится более 100 тысяч гривен. Такой же порог действует для облигаций внутреннего государственного займа. Покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен также учитывается.

Проблемы с назначением субсидии могут возникнуть, если в собственности есть более одного жилого помещения. Вместе с тем существуют исключения, в частности для отдельных случаев получения жилья в наследство.

Как сообщить ПФУ об изменениях

Чтобы не потерять субсидию, об изменениях, которые могут повлиять на выплаты, нужно сообщить Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней. Это касается не только приобретения имущества, но и изменений в составе зарегистрированных или задекларированных жителей, составе семьи, социальном статусе, а также перечне коммунальных услуг или их поставщиков.

Сообщить фонду можно через сервисный центр или электронные сервисы ПФУ. Вместе с тем большая покупка или наличие определенного имущества не в каждом случае автоматически означает потерю уже назначенной субсидии — учитываются сумма и вид операции, время ее осуществления и предусмотренные законодательством исключения.

Ранее Politeka сообщала, субсидия в Украине: кому ПФУ уменьшит выплаты.

Также Politeka сообщала, субсидия на газ в Украине: в ПФУ рассказали, кто должен подать заявление и в какое число.