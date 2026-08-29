Военнослужащие и ветераны, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, могут получить компенсацию от государства через программу «єВідновлення» или воспользоваться субсидией на аренду. Рассказываем, какие механизмы поддержки доступны в 2026 году, куда обращаться и какие документы нужны.

Денежная помощь для военных — не единственная программа поддержки: в 2026 году защитники и ветераны могут получить компенсацию на ремонт поврежденного жилья через «єВідновлення», жилищный сертификат за уничтоженную недвижимость или ежемесячную выплату на аренду. Рассказываем, как подать заявление через ЦНАП и какие документы нужны.

Государственная программа компенсации аренды жилья действует на основании постановления Кабинета министров №252. В 2026 году ее условия были расширены, в частности для защитников, чье жилье стало недоступным из-за российской агрессии. Как сообщает Министерство по делам ветеранов Украины, право на выплату имеют участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны после увольнения со службы.

Какие компенсации доступны за поврежденное и уничтоженное жилье

Программа «єВідновлення» работает уже третий год и охватывает два основных механизма: компенсацию на ремонт поврежденного жилья и жилищные сертификаты за полностью уничтоженную недвижимость. По состоянию на май 2026 года почти 200 тысяч семей уже получили выплаты на ремонт или приобретение нового жилья.

Механизмы регулируются разными порядками Кабмина: №381 — для поврежденного жилья (компенсация на восстановительный ремонт), №600 — для уничтоженных объектов (жилищный сертификат). Размер компенсации за поврежденное жилье определяет специальная комиссия после обследования. Если сумма превышает 200 тысяч гривен, выплата осуществляется двумя траншами, а после использования средств нужно отчитаться.

Компенсация аренды: сколько выплачивают

Отдельная программа предусматривает ежемесячную компенсацию стоимости аренды жилья для ветеранов. Помощь также распространяется на освобожденных из российского плена, если их жилье уничтожено, повреждено или находится на временно оккупированной территории. Также программа охватывает защитников, которые еще не успели оформить удостоверение УБД после увольнения.

Размер компенсации зависит от населенного пункта: в Киеве, Днепре, Львове и Одессе — 6656 гривен в месяц; в областных центрах — 4992 гривны; в остальных населенных пунктах — 3328 гривен. Сумма привязана к прожиточному минимуму, поэтому может изменяться. Если аренда стоит дороже, разницу приходится доплачивать самостоятельно. Выплата перечисляется ежемесячно на банковский счет в формате IBAN.

Как подать заявление через ЦНАП: пошаговая инструкция

Для получения компенсации за поврежденное жилье через «єВідновлення» нужно пройти несколько этапов:

1. Зафиксировать повреждения. До начала любого ремонта сделайте фото и видео с разных ракурсов. Важно, чтобы по снимкам можно было идентифицировать конкретный дом или квартиру. Дополнительными доказательствами станут документы ГСЧС, полиции, органов местного самоуправления, ОСМД.

2. Проверить право собственности. Информация о недвижимости должна быть внесена в Государственный реестр вещных прав. Если право собственности возникло до 2013 года, его нужно зарегистрировать через государственного регистратора или нотариуса. В случае утраты документов обратитесь в архивы БТИ.

3. Подать уведомление о поврежденном имуществе. Это можно сделать через приложение «Дія» или непосредственно в ЦНАПе. Именно на основе этой информации запускается процедура компенсации.

4. Подать заявление на компенсацию. Выберите соответствующий механизм: компенсация на ремонт для поврежденного жилья или жилищный сертификат для уничтоженного. Для частного дома также предусмотрена компенсация на строительство нового.

5. Дождаться решения комиссии. Комиссия проверяет документы, проводит обследование и определяет размер компенсации. Если рассмотрение приостановлено — выясните, каких именно документов не хватает. Для уничтоженного жилья, доступ к которому невозможен из-за ситуации с безопасностью, предусмотрены механизмы дистанционного обследования.

Какие документы нужны для ЦНАПа

Для подачи заявления понадобятся: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, документы на право собственности, фото- и видеофиксация повреждений, реквизиты банковского счета IBAN. Для военнослужащих дополнительно нужны документы, подтверждающие статус: удостоверение УБД или справка об инвалидности вследствие войны.

Если ремонт уже выполнен, программа позволяет получить компенсацию и за него, но только при наличии детальной фотофиксации «до — во время — после», договоров с подрядчиками, актов выполненных работ и чеков. Двойное финансирование одних и тех же работ не допускается: если, например, другая организация полностью оплатила замену окон, повторно компенсировать эти работы через «єВідновлення» нельзя.

В случае отказа в компенсации важно получить именно решение комиссии, акт обследования и понять конкретную причину. Отказ можно обжаловать — как в административном порядке, так и через суд.

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