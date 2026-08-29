Лазанья — любимое блюдо с мясным соусом, тремя сырами и пастой, а этот рецепт предлагает сделать её в виде рулетиков, которые легче подавать и можно заморозить впрок.

Рецепт быстрой пасты с курицей мы уже публиковали — а лазанья требует чуть больше времени, зато результат получается сытным и по-домашнему уютным.

Лазанья — это классическое итальянское блюдо из листов пасты, мясного соуса и трёх видов сыра, которое обычно запекают слоями в форме. Этот рецепт предлагает сделать лазанью в виде порционных рулетиков: каждый лист пасты сворачивается с начинкой отдельно, поэтому блюдо не расползается на тарелке и легко делится на порции. Такие рулетики лазаньи удобно готовить заранее, замораживать и разогревать, когда нужен быстрый семейный обед или ужин.

Ингредиенты для лазаньи

листы для лазаньи (обычные, не быстрого приготовления) — 12 шт;

фарш говяжий, 85% нежирный — примерно 450 г;

соус маринара (томатный соус) — примерно 900 г;

лук, мелко нарезанный — примерно 120 мл (половина стакана, около 1 средней луковицы);

чеснок — 3 зубчика, измельчённые;

соль морская — 1 ч. л. (по вкусу, для соуса);

чёрный перец — 1/2 ч. л. (по вкусу);

орегано сушёный — 1/2 ч. л.;

сыр рикотта — примерно 420 г;

яйцо — 1 шт (крупное);

сыр пармезан, тёртый — примерно 25 г (1/4 стакана);

сыр моцарелла, тёртый — примерно 340 г (3 стакана), разделённый на две части;

петрушка свежая, измельчённая — примерно 15 г (1/4 стакана), плюс немного для украшения.

Как приготовить лазанью: пошагово

Разогрейте духовку до 190°C. Отварите листы для лазаньи в подсоленной воде до состояния аль денте, не переваривая — они ещё немного доварятся в духовке. Отварите несколько листов запасных, так как часть может порваться. После варки слейте воду и залейте листы холодной водой, чтобы они не слипались.

Для мясного соуса обжарьте фарш на среднем-высоком огне до готовности, разбивая комки лопаткой (около 2 минут). Добавьте лук и жарьте ещё 3 минуты до мягкости. Положите чеснок, соль, перец и орегано, готовьте ещё минуту. Влейте соус маринара, доведите до кипения и снимите с огня. Распределите примерно 120 мл (половину стакана) мясного соуса по дну формы для запекания.

Для сырной начинки смешайте в миске рикотту, яйцо, пармезан, половину моцареллы (примерно 170 г) и измельчённую петрушку.

Разложите отваренные листы лазаньи на рабочей поверхности. На каждый лист нанесите примерно 60 мл (четверть стакана) сырной начинки, а по центру — столовую ложку с горкой мясного соуса полосой. Сверните лист в рулет и выложите швом вниз в форму для запекания.

Сверху рулетики лазаньи покрыйте остатками мясного соуса и остальной моцареллой. Накройте форму фольгой так, чтобы она не касалась сыра, и запекайте 40 минут при 190°C. После этого снимите фольгу и поставьте под гриль ещё на 2-3 минуты, пока сыр не подрумянится. Украсьте свежей петрушкой перед подачей.

Рулетики лазаньи хорошо подавать с простым итальянским салатом и хрустящим хлебом, чтобы не пропала ни капля соуса. Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до 4 дней или заморозить на срок до 3 месяцев — разогревайте порцию в микроволновке или целую форму в духовке при 175°C, пока не прогреется.

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