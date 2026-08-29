Тертий пиріг з яблуками готується без класичного тіста для коржа — досить розсипчастої масляної посипки з горіхами пекан, яка ховає під собою соковиту яблучну начинку зі спеціями та лимонним соком.

Рецепт яблучного пирога з корицею ми вже публікували — а тертий пиріг з яблуками готується ще простіше, бо тут не треба возитися з тістом для коржа взагалі.

Тертий пиріг з яблуками — це той самий улюблений смак яблучного пирога, тільки без мороки з випіканням і розкачуванням тіста. Замість коржа зверху на пряну яблучну начинку викладають розсипчасту масляну посипку з корицею й горіхами пекан, а готовий десерт подають теплим із кулькою ванільного морозива. Цей рецепт займає менше години і легко адаптується під будь-які фрукти, які є під рукою.

Інгредієнти для тертого пирога з яблуками

170 г розтопленого вершкового масла, плюс трохи для змащування форми

1,5 склянки (близько 190 г) пшеничного борошна

1 склянка (близько 120 г) подрібнених горіхів пекан

1 склянка (близько 200 г) коричневого цукру

1/2 чайної ложки кухонної солі

6 великих яблук, очищених від серцевини і порізаних часточками (шкірку можна не знімати)

1/2 склянки (близько 100 г) цукру

2 чайні ложки меленої кориці

1/2 чайної ложки меленого імбиру

сік половини лимона

ванільне морозиво для подачі

Як приготувати тертий пиріг з яблуками: покроково

Розігрійте духовку до 175°C і змастіть маслом форму для запікання розміром приблизно 33×23 см.

У середній мисці змішайте борошно, горіхи пекан, коричневий цукор і сіль. Влийте розтоплене масло і перемішуйте, доки текстура не стане розсипчастою й піщаною — мають лишитися невеликі грудочки, а не однорідна маса.

У ту саму змащену форму викладіть яблука, цукор, корицю, імбир і лимонний сік, добре перемішайте і розподіліть рівним шаром.

Викладіть розсипчасту масляну посипку зверху, повністю накривши начинку, і поставте форму в духовку приблизно на 50 хвилин — до появи бульбашок яблучного соку і золотистої, підсмаженої скоринки.

Обережно вийміть тертий пиріг з яблуками з духовки і подавайте теплим, за бажанням із кулькою ванільного морозива.

Яблука для цього пирога краще брати хрусткі й трохи кислі — підійдуть сорти типу Гренні Сміт чи Джонаголд, а шкірку можна залишити, вона не впливає на смак. Якщо в когось алергія на горіхи, пекан легко замінити на подрібнене насіння соняшника або взагалі прибрати з посипки. Готовий пиріг зберігається в холодильнику 3-4 дні — його можна їсти холодним або підігріти в духовці перед подачею.

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