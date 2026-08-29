Субота, 29 серпня, обіцяє бути енергійним, але водночас непростим днем: у повітрі відчувається азарт до дій, проте разом з ним зростає й ризик конфліктів. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com, і головна порада астрологів для всіх знаків одна: перш ніж діяти під впливом емоцій, варто на хвилину зупинитися й подумати про наслідки для тих, хто поруч.

Овен

Сьогодні у вас переважає бойовий настрій, а не емоційна чутливість, тож є ризик конфлікту у сфері планів та мрій. Будьте обережні: у запалі можна образити саме тих, хто щиро намагається допомогти. Перш ніж різко реагувати, дайте собі час охолонути — близькі люди не заслуговують на зайву різкість.

Телець

Ви можете відчути, що хтось чи щось працює всупереч вашим планам. Це відчуття підсилюється прагненням довести свою правоту та бути почутим. У ситуації є явна «слабка ланка», яку варто «змастити» — тобто розв'язати дрібну проблему заздалегідь. Спершу подбайте про базові речі, а вже потім беріться за деталі складнішого питання.

Близнюки

Прислухайтеся до власного тіла і не бійтеся зупинитися, коли воно про це просить. Сьогодні є сильний поштовх до дії, майже азарт узятися за все одразу. Будьте уважні до інших, але найголовніше — не забувайте про себе. Не варто гнатися за миттєвим задоволенням чи адреналіном на шкоду власному самопочуттю.

Рак

Емоційно у вас усе гаразд, а от із рішучістю можуть виникнути труднощі. Кожен варіант здається привабливим, і не хочеться нічого втрачати. Найкраща стратегія на сьогодні — спробувати потроху від кожної можливості, а не обирати щось одне наосліп. Дайте собі час розібратися, що насправді підходить саме вам.

Лев

У повітрі відчувається напруга, і вам хочеться щось нарешті розпочати. Енергії вистачає, головне — переконатися, що діяти ви будете з правильних мотивів. Не варто братися за справи через почуття провини, страху чи жаль про минуле. Тримайтеся обраного шляху з чесних причин — і результат буде найкращим.

Діва

Сьогодні ви більше в контакті зі своїми емоціями, але не завжди зрозуміло, у який бік рухатися далі. У повітрі є нотка агресії, яка може зачепити за живе й заважати тверезо оцінювати ситуацію. Спробуйте заспокоїтися і зосередитися, перш ніж ухвалювати будь-які важливі рішення — поспіх зараз небажаний.

Терези

Ви можете рухатися чітким курсом, але сьогодні на шляху зʼявляться труднощі через дрібниці, які раніше залишалися непоміченими. Звертайте увагу на людей навколо і на те, як ваші дії впливають на них. Змінювати напрямок повністю не потрібно, але кілька коригувань допоможуть зберегти гармонію у стосунках з усіма.

Скорпіон

Настрій сьогодні хороший, але не дивуйтеся, якщо хтось випадково «наступить на ногу» чи зачепить вас якимось чином. Найімовірніше, змінити ситуацію ви не зможете — залишається сприйняти це з гідністю. Тримайте свою позицію і не втрачайте впевненості лише через те, що хтось інший не розуміє ваш підхід до справ.

Стрілець

Ваша рішучість сьогодні на піку, і це чудово допомагає завершувати справи та братися за нові проєкти. Проблема в тому, що у процесі можна ненароком «наступити на ноги» іншим. Будьте уважні до почуттів людей поруч і не дратуйтеся, якщо увага дістанеться комусь іншому — цей день не тільки про вас.

Козеріг

Сьогодні у вас з'являється природне бажання піклуватися про всіх навколо, ніби ви відповідальні за загальний добробут. Турботливий інстинкт посилюється, і це чудово — можна щедро ділитися підтримкою. Головне — не забувайте залишати ресурс і для себе, щоб не виснажитися заради інших.

Водолій

У вас зʼявляється відчутна сила волі: коли ви налаштовані рухатися до мети, зупинити вас практично неможливо. Хтось може назвати це впертістю чи спробою піти легким шляхом, але сьогодні все інакше — це справжній поштовх уперед. Єдине, що може загальмувати процес, — надмірна чутливість когось із оточення, тож будьте тактовними.

Риби

Постарайтеся сьогодні залишатися спокійними і не звинувачуйте нікого, поки не маєте повної картини подій. Тримайте емоції під контролем: різка реакція без достатніх підстав може коштувати вам чиєїсь довіри та поваги надовго. Якщо є конфлікт, який треба вирішити, зробіть це приватно, без свідків.