Ціни на купівлю та оренду житла в Україні останніми роками помітно зросли — повноцінна «однушка» у великому місті вже коштує кілька мільйонів гривень. Тому покупці дедалі частіше придивляються до компактних смарт-квартир площею 20–30 кв. м, які дозволяють придбати власне житло за значно менші гроші. Як повідомляє BusinessUA з посиланням на дані OLX Нерухомість, найдоступніші такі квартири на первинному ринку стартують від $20,7 тисячі.

Чому компактне житло стає популярнішим

Смарт-квартира не обов'язково означає дешеве житло — менша площа просто дозволяє зменшити загальний бюджет покупки. Водночас попит підігріває й внутрішня міграція: за останні п'ять років більш популярними стали західні регіони та відносно безпечні міста в центрі України, де ціни суттєво зросли.

За даними OLX Нерухомість, медіанна вартість оренди квартир площею 20–30 кв. м за цей період зросла найбільше в Івано-Франківську — на 217%. Далі йдуть Ужгород (+175%), Тернопіль (+167%), Чернівці (+152%), Львів (+138%), а також Рівне та Луцьк (+100%).

Як змінилася вартість купівлі

Зросла й вартість купівлі компактних квартир. Зокрема, в Івано-Франківську ціна збільшилася приблизно вчетверо — до 1,7 млн грн. У Луцьку такі квартири коштують до 1,8 млн грн, у Рівному — до 1,7 млн грн, у Львові — до 2,4 млн грн, а у Хмельницькому та Тернополі — до 1,4 млн грн.

Де шукати найдешевші смарт-квартири

Аналіз первинного ринку показав, що девелопери пропонують компактні смарт-квартири, вартість яких стартує від $20,7 тис. До п'ятірки найдешевших житлових комплексів увійшли:

ЖК «Гринвіч Парк» (с. Ілічанка, Одеська обл.) — від $20 736. Це найдоступніша пропозиція в добірці від забудовника Degas Group: квартира площею 28,8 м² коштує від $720 за квадратний метр, а розтермінування під 0% дають на термін до 3 років за першого внеску від 40%.

(с. Ілічанка, Одеська обл.) — від $20 736. Це найдоступніша пропозиція в добірці від забудовника Degas Group: квартира площею 28,8 м² коштує від $720 за квадратний метр, а розтермінування під 0% дають на термін до 3 років за першого внеску від 40%. Smart Club (м. Київ) — від $23 400. Найдешевше компактне житло у столиці: площа від 18 м², ціна квадратного метра від $1 300, розтермінування під 0% до 1 року з першим внеском від 50%.

(м. Київ) — від $23 400. Найдешевше компактне житло у столиці: площа від 18 м², ціна квадратного метра від $1 300, розтермінування під 0% до 1 року з першим внеском від 50%. ЖК «Акварель 7» (м. Одеса) — від $25 987. Смарт-квартири площею 22,5 м² за ціною $1 155 за м²; розтермінування під 0% до 17 місяців за першого внеску від 30%.

(м. Одеса) — від $25 987. Смарт-квартири площею 22,5 м² за ціною $1 155 за м²; розтермінування під 0% до 17 місяців за першого внеску від 30%. ЖК Dobre Misto (с. Крюківщина, Київська обл.) — від $29 892. Забудовник Feier Legacy пропонує квартири площею 25,65 м² за ціною близько $1 165 за м², розтермінування до 1 року з першим внеском від 30%.

(с. Крюківщина, Київська обл.) — від $29 892. Забудовник Feier Legacy пропонує квартири площею 25,65 м² за ціною близько $1 165 за м², розтермінування до 1 року з першим внеском від 30%. ЖК Vilnyi (м. Ужгород) — від $31 925. Компанія Vilnyi Group пропонує смарт-житло площею від 25,54 м² за ціною близько $1 250 за м².

Що врахувати перед купівлею

Вартість квадратного метра в сегменті компактного житла залежить від регіону, площі та умов розтермінування від забудовника. У більшості перелічених проєктів діє розтермінування під 0%, однак розмір першого внеску різний — від 30% до 50%. Тому перед оформленням варто уточнити у забудовника повну вартість, графік платежів та умови дострокового погашення.

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