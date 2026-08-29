Самые доступные смарт-квартиры на первичном рынке Украины стартуют от $20,7 тысячи, а компактное жильё площадью 20–30 кв. м становится всё популярнее среди покупателей.

Цены на покупку и аренду жилья в Украине в последние годы заметно выросли — полноценная «однушка» в большом городе уже стоит несколько миллионов гривен. Поэтому покупатели всё чаще присматриваются к компактным смарт-квартирам площадью 20–30 кв. м, которые позволяют купить собственное жильё за значительно меньшие деньги. Как сообщает BusinessUA со ссылкой на данные OLX Недвижимость, самые доступные такие квартиры на первичном рынке стартуют от $20,7 тысячи.

Почему компактное жильё становится популярнее

Смарт-квартира не обязательно означает дешёвое жильё — меньшая площадь просто позволяет уменьшить общий бюджет покупки. В то же время спрос подогревает и внутренняя миграция: за последние пять лет более популярными стали западные регионы и относительно безопасные города в центре Украины, где цены существенно выросли.

По данным OLX Недвижимость, медианная стоимость аренды квартир площадью 20–30 кв. м за этот период выросла больше всего в Ивано-Франковске — на 217%. Далее идут Ужгород (+175%), Тернополь (+167%), Черновцы (+152%), Львов (+138%), а также Ровно и Луцк (+100%).

Как изменилась стоимость покупки

Выросла и стоимость покупки компактных квартир. В частности, в Ивано-Франковске цена увеличилась примерно вчетверо — до 1,7 млн грн. В Луцке такие квартиры стоят до 1,8 млн грн, в Ровно — до 1,7 млн грн, во Львове — до 2,4 млн грн, а в Хмельницком и Тернополе — до 1,4 млн грн.

Где искать самые дешёвые смарт-квартиры

Анализ первичного рынка показал, что девелоперы предлагают компактные смарт-квартиры, стоимость которых стартует от $20,7 тыс. В пятёрку самых дешёвых жилых комплексов вошли:

ЖК «Гринвич Парк» (с. Иличанка, Одесская обл.) — от $20 736. Самое доступное предложение в подборке от застройщика Degas Group: квартира площадью 28,8 м² стоит от $720 за квадратный метр, а рассрочку под 0% дают на срок до 3 лет при первом взносе от 40%.

(с. Иличанка, Одесская обл.) — от $20 736. Самое доступное предложение в подборке от застройщика Degas Group: квартира площадью 28,8 м² стоит от $720 за квадратный метр, а рассрочку под 0% дают на срок до 3 лет при первом взносе от 40%. Smart Club (г. Киев) — от $23 400. Самое дешёвое компактное жильё в столице: площадь от 18 м², цена квадратного метра от $1 300, рассрочка под 0% до 1 года с первым взносом от 50%.

(г. Киев) — от $23 400. Самое дешёвое компактное жильё в столице: площадь от 18 м², цена квадратного метра от $1 300, рассрочка под 0% до 1 года с первым взносом от 50%. ЖК «Акварель 7» (г. Одесса) — от $25 987. Смарт-квартиры площадью 22,5 м² по цене $1 155 за м²; рассрочка под 0% до 17 месяцев при первом взносе от 30%.

(г. Одесса) — от $25 987. Смарт-квартиры площадью 22,5 м² по цене $1 155 за м²; рассрочка под 0% до 17 месяцев при первом взносе от 30%. ЖК Dobre Misto (с. Крюковщина, Киевская обл.) — от $29 892. Застройщик Feier Legacy предлагает квартиры площадью 25,65 м² по цене около $1 165 за м², рассрочка до 1 года с первым взносом от 30%.

(с. Крюковщина, Киевская обл.) — от $29 892. Застройщик Feier Legacy предлагает квартиры площадью 25,65 м² по цене около $1 165 за м², рассрочка до 1 года с первым взносом от 30%. ЖК Vilnyi (г. Ужгород) — от $31 925. Компания Vilnyi Group предлагает смарт-жильё площадью от 25,54 м² по цене около $1 250 за м².

Что учесть перед покупкой

Стоимость квадратного метра в сегменте компактного жилья зависит от региона, площади и условий рассрочки от застройщика. В большинстве перечисленных проектов действует рассрочка под 0%, однако размер первого взноса разный — от 30% до 50%. Поэтому перед оформлением стоит уточнить у застройщика полную стоимость, график платежей и условия досрочного погашения.

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