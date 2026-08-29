Причиной стала нехватка свободных кабинетов в рамках реформы школьной сети. Последний урок обещают завершать не позднее 19:10, школьные автобусы подстроят под новый график, а ученикам второй смены гарантируют горячее питание.

Денежная помощь во Львовской области остаётся темой, которая волнует семьи региона, однако накануне 1 сентября родителей встревожила другая перемена: учеников 6–7 классов Новояворовской школы №2 переводят на вторую смену, и последний урок будет завершаться не позднее 19:10.

Как сообщает «Львовская мануфактура новостей», причиной такого решения стала нехватка свободных помещений. Согласно закону «О полном общем среднем образовании», до 1 сентября 2027 года громады должны завершить формирование новой сети школ: начальные школы (1–4 классы), гимназии (5–9 классы) и академические или профессиональные лицеи (10–12 классы). В Новояворовской громаде реформа вошла в решающую фазу, однако для перераспределения классов не хватило кабинетов.

Первыми тревогу забили родители 6–7 классов школы №2, опубликовав эмоциональное обращение в соцсетях. Людей возмутило отсутствие прозрачного диалога и угроза комфорту детей: «Наших детей переводят на вторую смену, чтобы освободить место для учеников другого заведения… Пока родители не знали об этом, в отдельных классах уже появились вещи учеников другой школы». Семьи также переживают из-за вечерней дороги домой, особенно в холодное время и при возможных отключениях света.

В школе и отделе образования уверяют, что ситуация контролируемая. Директор Новояворовской школы №2 Анна Вань заявила: «Школа полностью готова к работе, и сейчас конфликт исчерпан». Начальник отдела образования Новояворовского городского совета Михаил Дорош отдельно остановился на питании учеников второй смены.

По его словам, в этом году организуют одноразовое горячее питание с привлечением государственной субвенции и средств местного бюджета. Полностью бесплатным питанием обеспечены ученики 1–6 классов, дети защитников Украины (участников боевых действий, погибших и пропавших без вести), дети из числа ВПЛ, дети-сироты, дети с инвалидностью, с особыми образовательными потребностями и из малообеспеченных семей. «Дети, которые учатся во вторую смену, также обязательно получают горячее питание», — подчеркнул Михаил Дорош.

Городской голова Новояворовска Владимир Мацелюх объяснил, что трансформация школ — это общегосударственная реформа, к которой громада готовилась не один год. В городе окончательно определена такая модель: школа №1 станет академическим лицеем для 10–12 классов со всей громады, а школы №2 и №3 будут работать как гимназии для 1–9 классов.

Другие варианты, по словам Мацелюха, отклонили из практических соображений. Школа №3 перегружена: там более 300 детей (почти 10 классов) уже учатся во вторую смену, поэтому перевод дополнительных классов лишь перенёс бы проблему из одного заведения в другое. Школу №1 готовят под лицей, поэтому временно переводить туда 7–8 классы нецелесообразно. Чередование смен по семестрам тоже отклонили, ведь детям пришлось бы дважды в год ломать режим дня, сон и питание.

«Вторая смена — это не наше желание и не лучший вариант. Это вынужденное временное решение, исходя из реального количества помещений», — подытожил городской голова. В горсовете разработали план минимизации неудобств: обучение организуют так, чтобы последний урок завершался не позднее 19:10, под это время подстроят графики школьных автобусов, а количество детей в здании строго привязано к фактической вместимости укрытий.

Что важно знать родителям учеников второй смены

Последний урок завершается не позднее 19:10.

Школьные автобусы курсируют по графику, подстроенному под новое время окончания занятий.

Горячее питание для второй смены — обязательное, каждое заведение подстраивает расписание под приём пищи.

Бесплатное питание получают ученики 1–6 классов, дети защитников Украины, ВПЛ, сироты, дети с инвалидностью, с ООП и из малообеспеченных семей.

Ситуация в Новояворовске демонстрирует вызов, с которым сейчас сталкивается большинство громад Украины: закон требует чёткого разграничения школьных звеньев, тогда как имеющаяся инфраструктура физически не рассчитана на новые потребности.

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