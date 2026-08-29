Овощное ассорти — это яркая итальянская закуска из хрустящих маринованных овощей, которую легко приготовить дома без варки, просто залив их смесью масла и белого винного уксуса.

Рецепт хрустящих маринованных огурцов мы уже публиковали — а овощное ассорти готовится по похожему принципу, только с другим набором овощей и без варки рассола.

Овощное ассорти, известное итальянцам как джардинера, — это антипасти из разноцветных овощей, замаринованных в смеси масла и уксуса. Главное преимущество этого рецепта в том, что он не требует ни варки, ни стерилизации банок: овощи сначала вымачивают в солёной воде, а затем заливают ароматным маринадом. Получается хрустящая, яркая закуска, которую можно подавать к сендвичам, сырным тарелкам и даже коктейлям.

Ингредиенты для овощного ассорти

1 маленькая головка цветной капусты, разобранная на небольшие соцветия;

1 красный сладкий перец, без семян, нарезанный кубиками примерно 1,5 см;

1 крупная морковь, нарезанная наискосок кусочками примерно 1,5 см;

2 стебля сельдерея, нарезанные кусочками примерно 1,5 см;

10 зубчиков чеснока, раздавленных и очищенных;

3 ст. л. поваренной соли;

480 мл (2 стакана) растительного масла;

480 мл (2 стакана) белого винного уксуса;

2 ч. л. чёрного перца горошком, слегка измельчённого;

1 ч. л. измельчённых хлопьев красного перца;

1 ч. л. семян фенхеля, слегка измельчённых;

½ ч. л. сушёного базилика или орегано.

Как приготовить овощное ассорти: пошагово

В большой миске смешайте цветную капусту, сладкий перец, морковь, сельдерей, чеснок и соль. Залейте овощи водой так, чтобы они были полностью покрыты. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 12–24 часа — это главный секрет, который делает овощи хорошо просоленными и убирает лишнюю сырость во вкусе.

Когда овощи просолились, слейте воду через мелкое сито и переложите овощи обратно в сухую посуду или разложите по двум банкам или контейнерам.

В отдельной большой миске взбейте венчиком масло, уксус, чёрный перец горошком, хлопья красного перца, семена фенхеля и сушёный базилик или орегано. Тщательно перемешайте маринад так, чтобы специи распределились равномерно.

Залейте маринадом овощи, проследив, чтобы в каждой порции оказалась часть специй. Поставьте в холодильник ещё на 12–24 часа, прежде чем пробовать овощное ассорти — а можно держать и до месяца, вкус от этого только усилится.

Готовое овощное ассорти хранится в холодильнике в герметичном контейнере до двух недель. Подавайте его как самостоятельную закуску, добавляйте к сендвичам и сырным тарелкам или используйте как острую нотку к коктейлям. Если хотите более острый вкус, добавьте в маринад свежий перчик чили, а любителям без остроты достаточно просто убрать хлопья красного перца из рецепта.

Ранее Politeka сообщала, рецепт борща, который всегда получается ярким — секрет насыщенного цвета и сбалансированного вкуса.

Также Politeka писала, рецепт сочного плова — секрет мягкого мяса и рассыпчатого риса.

Как сообщала Politeka, домашний кетчуп — простой рецепт, который дешевле и вкуснее магазинного.