Овочеве асорті — це яскрава італійська закуска з хрустких маринованих овочів, яку легко зробити вдома без варіння, просто заливши їх сумішшю олії та білого винного оцту.

Рецепт хрустких маринованих огірків ми вже публікували — а овочеве асорті готується за схожим принципом, тільки з іншим набором овочів і без варіння розсолу.

Овочеве асорті, відоме італійцям як джардін'єра, — це антипасті з різнокольорових овочів, замаринованих у сумiшi олії та оцту. Головна перевага цього рецепту в тому, що він не потребує ані варіння, ані стерилізації банок: овочі спочатку вимочують у солоній воді, а потім заливають ароматним маринадом. Виходить хрустка, яскрава закуска, яку можна подавати до сендвічів, сирних тарілок і навіть коктейлів.

Інгредієнти для овочевого асорті

1 маленька головка цвітної капусти, розібрана на невеликі суцвіття;

1 червоний солодкий перець, без насіння, нарізаний кубиками приблизно 1,5 см;

1 велика морква, нарізана навскіс шматочками приблизно 1,5 см;

2 стебла селери, нарізані шматочками приблизно 1,5 см;

10 зубчиків часнику, розчавлених і очищених;

3 ст. л. кухонної соли;

480 мл (2 склянки) рослинної олії;

480 мл (2 склянки) білого винного оцту;

2 ч. л. чорного перцю горошком, злегка подрібненого;

1 ч. л. подрібнених пластівців червоного перцю;

1 ч. л. насіння фенхелю, злегка подрібненого;

½ ч. л. сушеного базиліка або орегано.

Як приготувати овочеве асорті: покроково

У великій мисці змішайте цвітну капусту, солодкий перець, моркву, селеру, часник і сіль. Залийте овочі водою так, щоб вони повністю були покриті. Накрийте плівкою і поставте в холодильник на 12–24 години — це головний секрет, який робить овочі добре просоленими і забирає зайву сирість смаку.

Коли овочі просолилися, злийте воду через дрібне сито і переберіть овочі назад у сухий посуд або розкладіть у дві банки чи контейнери.

В окремій великій мисці змішайте віночком олію, оцет, чорний перець горошком, пластівці червоного перцю, насіння фенхелю та сушений базилік чи орегано. Ретельно перемішайте маринад так, щоб спеції розподілилися рівномірно.

Залийте маринадом овочі, простеживши, щоб у кожній порції опинилася частина спецій. Поставте в холодильник ще на 12–24 години, перш ніж куштувати овочеве асорті — а можна тримати й до місяця, смак від цього тільки посилиться.

Готове овочеве асорті зберігається в холодильнику в герметичному контейнері до двох тижнів. Подавайте його як самостійну закуску, додавайте до сендвічів і сирних тарілок або використовуйте як гостру нотку до коктейлів. Якщо хочете гострішого смаку, додайте до маринаду свіжий перчик чилі, а любителям без гостроти достатньо просто прибрати пластівці червоного перцю з рецепту.

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