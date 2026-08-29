Бисквит — это основа для большинства тортов, и этот рецепт готовится всего из нескольких ингредиентов, которые всегда есть под рукой. Простой шаг за шагом способ позволяет получить пышный, равномерный и без бугра на поверхности корж даже новичкам.

Рецепт торта «Наполеон» мы уже публиковали — а бисквит готовится совершенно по-другому и требует совсем другой техники работы с тестом.

Бисквит — это деликатный, пружинистый корж с равномерной структурой, который состоит всего из яиц, сахара и муки. Именно благодаря такому простому составу он хорошо впитывает крем или сироп, поэтому подходит практически для любого торта или рулета. Этот рецепт бисквита особенно ценен тем, что не требует сложных ингредиентов и дает предсказуемый, стабильный результат даже у тех, кто раньше не пёк дома.

Ингредиенты для бисквита

4 крупных яйца

1 стакан сахара (примерно 200 г)

1 стакан пшеничной муки (примерно 130 г)

1 чайная ложка разрыхлителя

2 столовые ложки растопленного масла (примерно 30 г)

1 столовая ложка горячей воды

1 чайная ложка ванильного экстракта

Такого количества ингредиентов хватает на один круглый корж диаметром 20 см и высотой около 5 см, или на два более тонких коржа такого же диаметра.

Как приготовить бисквит: шаг за шагом

Сначала взбивают яйца в стационарном миксере на высокой скорости до образования пены — это займет около 2 минут. Далее постепенно, по одной столовой ложке, добавляют сахар, продолжая взбивать. В целом яйца с сахаром нужно взбивать до тех пор, пока масса не начнет спадать с венчика густой лентой, которая не исчезает в течение 1-2 секунд — это может занять около 20 минут, а при использовании ручного миксера даже дольше.

Пока взбиваются яйца, духовку разогревают до 175°C. Круглую форму диаметром 20 см застилают фольгой или пергаментом и смазывают антипригарным спреем, или же смазывают форму размягченным маслом и присыпают мукой, стряхивая лишнее.

Муку и разрыхлитель просеивают дважды — это убирает комочки и насыщает муку воздухом, что делает бисквит легче. В отдельной емкости смешивают растопленное масло, горячую воду и ванильный экстракт.

Сухие ингредиенты вводят во взбитые яйца в два приема, осторожно перемешивая лопаткой движениями в форме цифры «8». Важно не перемешивать тесто слишком активно или долго, иначе бисквит получится плотным и похожим на тесто, а не пышным. Далее так же осторожно вводят жидкие ингредиенты, перемешивая только до однородности.

Готовое тесто выливают в подготовленную форму и выпекают бисквит примерно 35 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет сухой. Духовку не стоит открывать для проверки, пока в кухне не появится выразительный аромат выпечки — это примерно первые 30 минут.

Готовый бисквит оставляют остывать на столе 5 минут, после чего переворачивают на решетку, снимают фольгу или пергамент и дают полностью остыть.

Для лучшего результата охлажденный бисквит стоит обернуть пленкой и оставить при комнатной температуре на 6-8 часов перед тем, как разрезать его на слои или использовать для торта. Это значительно уменьшит количество крошек при разрезании коржа пополам по горизонтали.

Готовый бисквит можно пропитать сиропом и использовать как основу для торта с кремом, ягодами или фруктами, скрутить в рулет или подать просто как самостоятельный десерт, притрусив сахарной пудрой. Хранить неоформленный бисквит можно несколько дней в пленке при комнатной температуре или дольше — в морозильной камере.

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