Новий вид шахрайства пов’язаний із повторним продажем мобільних номерів, якими колишні власники тривалий час не користувалися.

Новий вид шахрайства може загрожувати українцям, які виїхали за кордон, залишили старі SIM-картки та не змінили номер телефону, прив’язаний до банківських рахунків.

Як повідомляє ТСН із посиланням на кіберполіцію, після тривалої неактивності оператор може анулювати номер, а згодом передати його іншому абоненту. Якщо він залишився прив’язаним до фінансових сервісів попереднього власника, виникає ризик несанкціонованого доступу.

Як працює схема

У кіберполіції такі випадки називають SIM-swap — незаконним заволодінням телефонним номером. Мета зловмисників полягає в отриманні контролю над фінансовим номером, який використовується для банківських операцій, входу в особисті кабінети та підтвердження особи.

Після отримання доступу до номера шахраї можуть спробувати скористатися процедурами відновлення паролів, дістатися банківських сервісів або інших облікових записів. У деяких випадках це створює ризик оформлення онлайн-кредитів на ім’я потерпілого.

Начальник профільного відділу Департаменту кіберполіції Олександр Ульяненков підтвердив ТСН, що подібні випадки відомі правоохоронцям. Для атак можуть використовувати соціальну інженерію, обман працівників мобільного оператора або виманювання кодів підтвердження.

Як захистити номер і гроші

Новий вид шахрайства нагадує, що старий телефонний номер може залишатися важливим навіть після переїзду за кордон. Щоб знизити ризики, фахівці радять:

перевірити, які банківські рахунки та цифрові сервіси прив’язані до номера;

змінити фінансовий номер у банку, якщо старою SIM-карткою більше не користуєтеся;

уточнити в оператора можливість прив’язки номера до паспортних даних або переходу на контракт;

встановити надійний пароль для особистого кабінету мобільного оператора та ввімкнути додатковий захист, якщо він доступний;

нікому не повідомляти SMS-коди й не виконувати підозрілих інструкцій від телефонних співрозмовників.

Якщо SIM-картка раптово втратила зв’язок без очевидної причини, потрібно негайно звернутися до мобільного оператора. За підозри на доступ до банківських рахунків слід також повідомити банк і попросити захистити обліковий запис.

Джерело: ТСН.