Новый вид мошенничества связан с повторной продажей мобильных номеров, которыми бывшие владельцы долго не пользовались.

Новый вид мошенничества может угрожать выехавшим за границу украинцам, оставили старые SIM-карты и не изменили номер телефона , привязанный к банковским счетам.

Как сообщает ТСН со ссылкой на киберполицию, после длительной неактивности оператор может аннулировать номер, а затем передать его другому абоненту. Если он остался привязан к финансовым сервисам предыдущего владельца, то возникает риск несанкционированного доступа.

Как работает схема

В киберполиции такие случаи называют SIM-swap – незаконным завладением телефонным номером. Цель злоумышленников состоит в получении контроля над финансовым номером, используемым для банковских операций, входа в личные кабинеты и подтверждение личности.

После получения доступа к номеру мошенники могут попытаться воспользоваться процедурами восстановления паролей, добраться до банковских сервисов или других аккаунтов. В некоторых случаях это создает риск оформления онлайн-кредитов по имени потерпевшего.

Начальник профильного отдела Департамента киберполиции Александр Ульяненков подтвердил ТСН, что подобные случаи известны правоохранителям. Для атак могут использоваться социальная инженерия, обман работников мобильного оператора или выманивание кодов подтверждения.

Как защитить номер и деньги

Новый вид мошенничества напоминает, что старый номер может оставаться важным даже после переезда за границу. Чтобы снизить риски, специалисты советуют:

проверить, какие банковские счета и цифровые услуги привязаны к номеру;

изменить финансовый номер в банке, если старой SIM-картой больше не пользуетесь;

уточнить у оператора возможность привязки номера к паспортным данным или переходу на контракт;

установить надежный пароль для личного кабинета мобильного оператора и включить дополнительную защиту, если он доступен;

никому не сообщать SMS-коды и не следовать подозрительным инструкциям от телефонных собеседников.

Если SIM-карта внезапно потеряла связь без очевидной причины, необходимо немедленно обратиться к мобильному оператору. При подозрении на доступ к банковским счетам следует также уведомить банк и попросить защитить аккаунт.

Источник: ТСН .