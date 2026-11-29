С 1 декабря 2026 года газ и свет для населения останутся без изменений, однако тарифы на воду могут измениться в отдельных городах по решению местных властей.

Подорожание воды в Украине в декабре остается единственной «подвижной» строкой коммунальных платежек. Газ и электроэнергию для населения зафиксировали, а вот цены на воду местные советы могут пересматривать сами, если водоканал подал новые расчеты.

Тариф на газ от «Нафтогаза» в первый месяц зимы не изменится. Годовой тариф «Фиксированный» остается на уровне 7,96 грн за кубометр, и эта цена гарантированно заморожена до 30 апреля 2027 года. Без изменений в декабре и стоимость доставки газа.

Свет для большинства домохозяйств также зафиксировали: решение Кабмина от 8 октября 2026 года сохранило тариф 4,32 грн за кВт·ч до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2027 года.

Сколько платить за воду в декабре

Льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч действует для семей, которые отапливают жилье электроэнергией, при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц. Все сверх лимита оплачивается по 4,32 грн. Владельцы двухзонных счетчиков ночью, с 23:00 до 07:00, платят половину - 2,16 грн за кВт·ч.

С водой ситуация иная. В течение 2026 года тарифы на водоснабжение и водоотведение уже массово повышали во многих городах. Самые дорогие тарифы сейчас в таких городах:

Павлоград - 113,47 грн за куб;

Белая Церковь - 95,1 грн за куб;

Ужгород - 91,24 грн за куб;

Дрогобыч - 87,30 грн за куб;

Полтава - 83,71 грн за куб.

В Киеве холодную воду и канализацию повысили до 63,79 грн за кубометр. С 1 декабря массового пересмотра тарифов на воду в крупных городах не ожидается, но подорожание не исключено в меньших населенных пунктах.

Кто теперь решает цену на воду

С мая 2026 года изменился порядок утверждения тарифов. Раньше их устанавливала НКРЭКУ, теперь местные органы власти могут принимать решения самостоятельно, если водоканал подал новые расчеты. Поэтому сообщение местного водоканала - главный источник информации о возможном перерасчете.

О любом изменении тарифа население должны информировать заранее, поэтому следить стоит за объявлениями водоканала своего региона.

Ранее Politeka сообщала, на сколько вырастут цены на воду в Украине с января.

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