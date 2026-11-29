З 1 грудня 2026 року газ і світло для населення лишаються без змін, однак тарифи на воду можуть змінитися в окремих містах за рішенням місцевої влади.

Подорожчання води в Україні у грудні залишається єдиним «рухомим» рядком комунальних платіжок. Газ і електроенергію для населення зафіксували, а от ціни на воду місцеві ради можуть переглядати самі, якщо водоканал подав нові розрахунки.

Тариф на газ від «Нафтогазу» в перший місяць зими не зміниться. Річний тариф «Фіксований» лишається на рівні 7,96 грн за кубометр, і ця ціна гарантовано заморожена до 30 квітня 2027 року. Без змін у грудні й вартість доставки газу.

Світло для більшості домогосподарств також зафіксували: рішення Кабміну від 8 жовтня 2026 року зберегло тариф 4,32 грн за кВт·год до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2027 року.

Скільки платити за воду у грудні

Пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год діє для родин, які опалюють житло електроенергією, за умови споживання до 2000 кВт·год на місяць. Усе понад ліміт оплачується за 4,32 грн. Власники двозонних лічильників уночі, з 23:00 до 07:00, платять половину - 2,16 грн за кВт·год.

Щодо води ситуація інакша. Протягом 2026 року тарифи на водопостачання та водовідведення вже масово підвищували в багатьох містах. Найдорожчі тарифи зараз у таких містах:

Павлоград - 113,47 грн за куб;

Біла Церква - 95,1 грн за куб;

Ужгород - 91,24 грн за куб;

Дрогобич - 87,30 грн за куб;

Полтава - 83,71 грн за куб.

У Києві холодну воду і каналізацію підвищили до 63,79 грн за кубометр. З 1 грудня масового перегляду тарифів на воду у великих містах не очікується, але подорожчання не виключене в менших населених пунктах.

Хто тепер вирішує ціну на воду

З травня 2026 року змінився порядок затвердження тарифів. Раніше їх встановлювала НКРЕКП, тепер місцеві органи влади можуть ухвалювати рішення самостійно, якщо водоканал подав нові розрахунки. Тому саме повідомлення місцевого водоканалу - головне джерело інформації про можливий перерахунок.

Про будь-яку зміну тарифу населення мають інформувати заздалегідь, тож стежити варто за оголошеннями водоканалу свого регіону.

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