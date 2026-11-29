Обов'язковий технічний контроль проходять далеко не всі автомобілі. Кого стосується вимога, який штраф загрожує за відсутність перевірки та куди звертатися водіям.

Обов'язковий технічний контроль автомобілів в Україні проходять далеко не всі водії. Власників звичайних легкових машин, які використовують їх для особистих потреб, вимога проходити техогляд не стосується. Через це чимало водіїв плутаються - хто саме зобов'язаний їхати на станцію і що загрожує за відсутність перевірки.

Як пояснюють у «Судово-юридичній газеті», обов'язковий технічний контроль передбачений лише для транспорту, який використовують для комерційних перевезень. Приватний легковик, придбаний для себе, за чинними правилами його проходити не мусить.

Кому обов'язково проходити техогляд

До переліку транспорту, який підлягає обов'язковому технічному контролю, входять:

легкові авто, що працюють у службі таксі;

автобуси та мікроавтобуси для перевезення пасажирів;

вантажні автомобілі;

транспорт для перевезення небезпечних вантажів;

спеціалізовані автомобілі;

автівки, що виїжджають у міжнародні рейси.

Періодичність перевірки для них різна. Наприклад, автобуси і таксі проходять техогляд щороку, а вантажівки та інший комерційний транспорт - залежно від віку машини, щонайменше раз на рік.

Скільки доведеться заплатити за порушення

Якщо водій керує транспортом, який зобов'язаний пройти техогляд, але перевірку вчасно не пройшов, його можуть оштрафувати. За перше таке порушення передбачено 340 гривень.

За повторне порушення протягом року сума зростає вдвічі - до 680 гривень. Штраф виписують за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Куди звертатися для перевірки

Обов'язковий технічний контроль проводять лише акредитовані суб'єкти - станції, які мають відповідний дозвіл. Після перевірки складають протокол, який вносять до електронного реєстру.

Для звичайного водія легковика, який не займається перевезеннями, жодних документів про проходження техогляду надавати не потрібно. Така вимога може виникнути лише тоді, коли авто використовують для заробітку - таксі, доставка чи вантажні перевезення.

Перед поїздкою на станцію водію варто перевірити справність гальм, світлових приладів, кермового керування та шин - саме ці системи перевіряють насамперед.