Середня зарплата в Україні вперше перевищила 25 тисяч гривень, але для призначення нових пенсій у 2026 році досі беруть показник 17 482,87 грн за 2023-2025 роки. Пояснюємо, як це вплине на виплати.

Перерахунок пенсій в Україні напряму залежить від середньої зарплати. А вона вперше перевищила 25 тисяч гривень, повідомляє Судово-юридична газета.

Проте для призначення нових пенсій за віком у 2026 році поки що застосовують значно нижчу суму. Пенсійний фонд узяв за основу показник середньої зарплати за 2023-2025 роки - 17 482,87 грн.

Чому база для пенсії відстає від зарплати

Фактична середня зарплата, з якої українці сплачують єдиний соціальний внесок, перетнула позначку 25 тисяч гривень. Тобто різниця між тим, що люди заробляють зараз, і базою для нових пенсій перевищує 7,5 тисячі гривень.

Причина проста: пенсійна формула бере усереднену зарплату за три попередні роки, а не поточну. Тому сьогоднішнє зростання доходів у розрахунок пенсії потрапляє із запізненням.

Кого це торкнеться найближчим часом

Усім, хто виходить на пенсію у 2026 році, виплату рахуватимуть саме від 17 482,87 грн. Цю суму множать на індивідуальний коефіцієнт зарплати людини та коефіцієнт страхового стажу.

Простіше кажучи: навіть за високої офіційної зарплати частина її ще не впливає на розмір нової пенсії, бо база відстає від реальних доходів.

Коли виплати підтягнуться

Щойно порахують середню зарплату за 2024-2026 роки, показник для призначення пенсій у 2027 році зросте. Тобто теперішнє збільшення зарплат - це відкладене підвищення пенсій для тих, хто вийде на заслужений відпочинок пізніше.

Для нинішніх пенсіонерів працює інший механізм - щорічна індексація. Її рахують наполовину від рівня інфляції і наполовину від темпу зростання середньої зарплати. Що швидше ростуть зарплати, то більшим буде коефіцієнт підвищення.

Як зробити майбутню пенсію більшою

На розмір виплати найсильніше впливають офіційна зарплата та страховий стаж. Чим довше сплачувати внески з повної, а не заниженої зарплати, тим вищим буде індивідуальний коефіцієнт.

Перевірте свій стаж і зарплатні дані в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

Якщо в реєстрі є пропуски - подайте уточнювальні довідки про періоди роботи.

Стежте, щоб роботодавець сплачував внески з повної зарплати, а не із заниженої.

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