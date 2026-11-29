Средняя зарплата в Украине впервые превысила 25 тысяч гривен, но для назначения новых пенсий в 2026 году пока берут показатель 17 482,87 грн за 2023-2025 годы. Объясняем, как это повлияет на выплаты.

Перерасчет пенсий в Украине напрямую зависит от средней зарплаты. А она впервые превысила 25 тысяч гривен, сообщает Судебно-юридическая газета.

Однако для назначения новых пенсий по возрасту в 2026 году пока применяют гораздо меньшую сумму. Пенсионный фонд взял за основу показатель средней зарплаты за 2023-2025 годы - 17 482,87 грн.

Почему база для пенсии отстает от зарплаты

Фактическая средняя зарплата, с которой украинцы платят единый социальный взнос, перешагнула отметку 25 тысяч гривен. То есть разница между тем, что люди зарабатывают сейчас, и базой для новых пенсий превышает 7,5 тысячи гривен.

Причина проста: пенсионная формула берет усредненную зарплату за три предыдущих года, а не текущую. Поэтому сегодняшний рост доходов попадает в расчет пенсии с опозданием.

Кого это коснется в ближайшее время

Всем, кто выходит на пенсию в 2026 году, выплату будут считать именно от 17 482,87 грн. Эту сумму умножают на индивидуальный коэффициент зарплаты человека и коэффициент страхового стажа.

Проще говоря: даже при высокой официальной зарплате ее часть еще не влияет на размер новой пенсии, потому что база отстает от реальных доходов.

Когда выплаты подтянутся

Как только посчитают среднюю зарплату за 2024-2026 годы, показатель для назначения пенсий в 2027 году вырастет. То есть нынешнее повышение зарплат - это отложенное увеличение пенсий для тех, кто выйдет на заслуженный отдых позже.

Для нынешних пенсионеров работает другой механизм - ежегодная индексация. Ее считают наполовину от уровня инфляции и наполовину от темпов роста средней зарплаты. Чем быстрее растут зарплаты, тем больше будет коэффициент повышения.

Как сделать будущую пенсию больше

На размер выплаты сильнее всего влияют официальная зарплата и страховой стаж. Чем дольше платить взносы с полной, а не заниженной зарплаты, тем выше будет индивидуальный коэффициент.

Проверьте свой стаж и зарплатные данные в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

Если в реестре есть пропуски - подайте уточняющие справки о периодах работы.

Следите, чтобы работодатель платил взносы с полной зарплаты, а не с заниженной.

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