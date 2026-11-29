Обязательный технический контроль проходят далеко не все автомобили. Кого касается требование, какой штраф грозит за отсутствие проверки и куда обращаться водителям.

Обязательный технический контроль автомобилей в Украине проходят далеко не все водители. Владельцев обычных легковых машин, которые используют их для личных нужд, требование проходить техосмотр не касается. Из-за этого многие водители путаются - кто именно обязан ехать на станцию и что грозит за отсутствие проверки.

Как объясняют в «Судебно-юридической газете», обязательный технический контроль предусмотрен только для транспорта, который используют для коммерческих перевозок. Частный легковой автомобиль, купленный для себя, по действующим правилам его проходить не должен.

Кому обязательно проходить техосмотр

В перечень транспорта, подлежащего обязательному техническому контролю, входят:

легковые авто, работающие в службе такси;

автобусы и микроавтобусы для перевозки пассажиров;

грузовые автомобили;

транспорт для перевозки опасных грузов;

специализированные автомобили;

автомобили, выезжающие в международные рейсы.

Периодичность проверки для них разная. Например, автобусы и такси проходят техосмотр ежегодно, а грузовики и другой коммерческий транспорт - в зависимости от возраста машины, минимум раз в год.

Сколько придется заплатить за нарушение

Если водитель управляет транспортом, который обязан пройти техосмотр, но проверку вовремя не прошел, его могут оштрафовать. За первое такое нарушение предусмотрено 340 гривен.

За повторное нарушение в течение года сумма вырастает вдвое - до 680 гривен. Штраф выписывают по статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Куда обращаться для проверки

Обязательный технический контроль проводят только аккредитованные субъекты - станции, имеющие соответствующее разрешение. После проверки составляют протокол, который вносят в электронный реестр.

Для обычного водителя легкового авто, который не занимается перевозками, никаких документов о прохождении техосмотра предоставлять не нужно. Такое требование может возникнуть только тогда, когда авто используют для заработка - такси, доставка или грузовые перевозки.

Перед поездкой на станцию водителю стоит проверить исправность тормозов, световых приборов, рулевого управления и шин - именно эти системы проверяют в первую очередь.