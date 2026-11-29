Багатодітні родини з грудня 2026 року можуть щомісяця отримувати від держави 2100 гривень на кожну третю та наступну дитину. У Пенсійному фонді пояснили, які документи потрібні та за яких умов виплати можуть припинити.

Дитячі виплати в Україні з грудня 2026 року знову цікавлять багатодітних батьків. Ті, хто виховує трьох і більше дітей, можуть щомісяця отримувати від держави 2100 гривень на дитину, і доходи та майно родини на призначення не впливають. Деталі нарахування пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Кому і скільки платитимуть

У грудні 2026 року щомісячна допомога на третю та кожну наступну дитину становить 2100 гривень. Якщо родина стала багатодітною після народження двійні чи трійні, гроші призначать на кожну дитину з цієї двійні або трійні.

Оформити виплату може один із батьків, який постійно проживає разом із дитиною. На допомогу мають право українські громадяни, іноземці та особи без громадянства, які постійно живуть в Україні, а також біженці й ті, хто потребує додаткового захисту.

Гроші платять до місяця, в якому дитині виповнюється шість років включно. При цьому середньомісячний сукупний дохід і майновий стан родини не враховуються.

Єдиний виняток: допомогу не дадуть, якщо на момент звернення сім'я вже отримує базову соціальну виплату за постановою уряду №371.

Які документи потрібні та куди звертатися

Гроші можуть надходити на банківську картку або у відділення «Укрпошти». Для оформлення одному з батьків треба звернутися до ЦНАПу або сервісного центру ПФУ.

Із собою необхідно мати: заповнену заяву встановленого зразка, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтва про народження всіх дітей, а також посвідчення батьків багатодітної сім'ї чи довідку про статус багатодітної родини.

Як оформити виплату

Порядок дій простий: зберіть перелічені документи, зверніться до найближчого ЦНАПу або сервісного центру ПФУ та подайте заяву. Далі держава щомісяця нараховуватиме 2100 гривень на кожну третю та наступну дитину до досягнення нею шести років.

За яких умов виплати припинять

Сім'я отримуватиме гроші, доки відповідає вимогам закону. Нарахування зупинять, якщо батька або матір позбавили батьківських прав, дитину передали на повне державне утримання, сім'я втратила статус багатодітної, з'ясувалося, що гроші витрачають не за призначенням, або померла дитина чи отримувач виплат.

Важливий нюанс: якщо виплати зупинили через те, що закінчився строк дії посвідчень або довідок, їх можна повернути. Для цього потрібно поновити документи, але перерва не має перевищувати чотирьох місяців.

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