До кінця року ФОП і роботодавці мають підтвердити статус критичності, перевірити зарплатний облік і підготувати документи на випадок запитів фінмоніторингу. Інакше є ризик штрафів і блокування рахунків.

Штрафи для ФОП наприкінці року можна заробити навіть через дрібну помилку в звітності чи зарплатному обліку. Тому підприємцям і роботодавцям радять закрити кілька обов'язкових справ до Нового року, а не відкладати їх на січень 2027-го.

Найближчий дедлайн стосується бронювання працівників. З 30 листопада набувають чинності нові правила, а до 20 грудня підприємствам окремих категорій потрібно підтвердити статус критичності. Від цього залежить, чи зможе бізнес і далі бронювати своїх людей.

Статус критичності перевірятимуть заново

Перевірятимуть статистичні дані та інформацію військово-лікарських комісій. Навіть помилка в розрахунку середньої заробітної плати може поставити під загрозу збереження статусу критичності і, відповідно, бронювання працівників.

Зарплатний облік

Наприкінці року варто провести ревізію зарплатного обліку: правильність застосування податкової соціальної пільги, річний перерахунок ПДФО, резерви на оплату відпусток і розрахунки зі звільненими працівниками. Помилки, допущені у 2026 році, не мають перейти у 2027-й.

Окремо перевірте середню зарплату, яку використовують для оплати відпусток, лікарняних і компенсацій: правила її розрахунку змінилися.

ПДВ для ФОП

З 2 грудня 2028 року окремих підприємців на спрощеній системі можуть зобов'язати сплачувати ПДВ. Ключовий показник - ліміт у 85 тисяч євро. Саме тому доходи, які ФОП отримає у 2026 році, важливо рахувати вже зараз, щоб не стати платником ПДВ несподівано.

Блокування рахунків

Банки й надалі блокують рахунки ФОП за найменшої підозри на порушення. Щоб швидко розблокувати рахунок, доведеться відповідати на запити фінмоніторингу та надавати документи, які підтверджують реальність господарських операцій.

Що підготувати заздалегідь

Зберіть пакет документів: договори, акти, накладні, рахунки та банківські виписки до кожної операції. Також варто знати порядок закриття ФОП, щоб не натрапити на зайві податкові ризики.

Крім того, змінилися правила оподаткування оренди нерухомості й автомобілів - потрібно розібратися, у яких випадках можна застосовувати пільгову ставку. А уряд продовжив перехідний період для облаштування укриттів до 4 червня 2027 року, тож варто перевірити, чи відповідає ваш бізнес вимогам.

Раніше Politeka повідомляла, ФОП та бізнес можуть уникнути штрафів від ДПС: суд підтвердив важливе право.

Також Politeka повідомляла, ФОПам загрожують штрафи до 259 тисяч гривень за помилки у 2026 році.