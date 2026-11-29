До конца года ФОП и работодатели должны подтвердить статус критичности, проверить зарплатный учет и подготовить документы на случай запросов финмониторинга. Иначе есть риск штрафов и блокировки счетов.

Штрафы для ФОП в конце года можно получить даже из-за мелкой ошибки в отчетности или зарплатном учете. Поэтому предпринимателям и работодателям советуют закрыть несколько обязательных дел до Нового года, а не откладывать их на январь 2027-го.

Ближайший дедлайн касается бронирования работников. С 30 ноября вступают в силу новые правила, а до 20 декабря предприятиям отдельных категорий нужно подтвердить статус критичности. От этого зависит, сможет ли бизнес и дальше бронировать своих людей.

Статус критичности проверят заново

Будут проверять статистические данные и информацию военно-врачебных комиссий. Даже ошибка в расчете средней заработной платы может поставить под угрозу сохранение статуса критичности и, соответственно, бронирование работников.

Зарплатный учет

В конце года стоит провести ревизию зарплатного учета: правильность применения налоговой социальной льготы, годовой перерасчет НДФЛ, резервы на оплату отпусков и расчеты с уволенными работниками. Ошибки, допущенные в 2026 году, не должны перейти в 2027-й.

Отдельно проверьте среднюю зарплату, которую используют для оплаты отпусков, больничных и компенсаций: правила ее расчета изменились.

НДС для ФОП

Со 2 декабря 2028 года отдельных предпринимателей на упрощенной системе могут обязать платить НДС. Ключевой показатель - лимит в 85 тысяч евро. Поэтому доходы, которые ФОП получит в 2026 году, важно считать уже сейчас, чтобы не стать плательщиком НДС неожиданно.

Блокировка счетов

Банки и дальше блокируют счета ФОП при малейшем подозрении на нарушение. Чтобы быстро разблокировать счет, придется отвечать на запросы финмониторинга и предоставлять документы, подтверждающие реальность хозяйственных операций.

Что подготовить заранее

Соберите пакет документов: договоры, акты, накладные, счета и банковские выписки к каждой операции. Также стоит знать порядок закрытия ФОП, чтобы не столкнуться с лишними налоговыми рисками.

Кроме того, изменились правила налогообложения аренды недвижимости и автомобилей - нужно разобраться, в каких случаях можно применять льготную ставку. А правительство продлило переходный период для обустройства укрытий до 4 июня 2027 года, поэтому стоит проверить, соответствует ли ваш бизнес требованиям.

Ранее Politeka сообщала, ФОП и бизнес могут избежать штрафов от ГНС: суд подтвердил важное право.

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