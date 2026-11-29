Многодетные семьи с декабря 2026 года могут ежемесячно получать от государства 2100 гривен на каждого третьего и последующего ребенка. В Пенсионном фонде объяснили, какие документы нужны и при каких условиях выплаты могут прекратиться.

Детские выплаты в Украине с декабря 2026 года снова интересуют многодетных родителей. Тем, кто воспитывает троих и более детей, государство ежемесячно выплачивает 2100 гривен на ребенка, и доходы и имущество семьи на назначение не влияют. Детали начисления объяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Кому и сколько будут платить

В декабре 2026 года ежемесячная помощь на третьего и каждого последующего ребенка составляет 2100 гривен. Если семья стала многодетной после рождения двойни или тройни, деньги назначат на каждого ребенка из этой двойни или тройни.

Оформить выплату может один из родителей, который постоянно проживает вместе с ребенком. На помощь имеют право граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно живущие в Украине, а также беженцы и те, кто нуждается в дополнительной защите.

Деньги платят до месяца, в котором ребенку исполняется шесть лет включительно. При этом среднемесячный совокупный доход и имущественное положение семьи не учитываются.

Единственное исключение: помощь не выдадут, если на момент обращения семья уже получает базовую социальную выплату по постановлению правительства №371.

Какие документы нужны и куда обращаться

Деньги могут поступать на банковскую карту или в отделение «Укрпочты». Для оформления одному из родителей нужно обратиться в ЦНАП или сервисный центр ПФУ.

С собой необходимо иметь: заполненное заявление установленного образца, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, налоговый номер (РНОКПП), свидетельства о рождении всех детей, а также удостоверение родителей многодетной семьи или справку о статусе многодетной семьи.

Как оформить выплату

Порядок действий простой: соберите перечисленные документы, обратитесь в ближайший ЦНАП или сервисный центр ПФУ и подайте заявление. Далее государство ежемесячно будет начислять 2100 гривен на каждого третьего и последующего ребенка до достижения им шести лет.

При каких условиях выплаты прекратятся

Семья будет получать деньги, пока соответствует требованиям закона. Начисления остановят, если отца или мать лишили родительских прав, ребенка передали на полное государственное содержание, семья потеряла статус многодетной, выяснилось, что деньги тратят не по назначению, или умер ребенок либо получатель выплат.

Важный нюанс: если выплаты остановили из-за того, что истек срок действия удостоверений или справок, их можно вернуть. Для этого нужно обновить документы, но перерыв не должен превышать четырех месяцев.

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