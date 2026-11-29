Хлеб подорожает до 5%, овощи борщового набора - до 7%, а молочка может вырасти в цене на 10-25%. Дефицита при этом не ожидают.

Подорожание продуктов в Украине зимой не прекратится. Цены на товары, которые украинцы покупают почти каждый день, продолжат расти: хлеб - еще до 5%, овощи борщового набора - до 7%, тепличные овощи - на 10-15% в течение ближайшего месяца, а молочная продукция - на 10-25%.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он признал, что зимний сезон в этом году не обойдется без роста цен.

"Зимний период пройдет, к сожалению, под знаком роста цен. В среднем это составит где-то 10-15%, если смотреть по категориям", - отметил Марчук.

Почему дорожают продукты

Среди основных причин подорожания аграрий назвал удары России по энергетической инфраструктуре, расходы производителей на генераторы, осложнения с логистикой и инфляцию.

По его словам, молочная продукция в осенне-зимний период дорожает сама по себе, а логистика добавляет к ее стоимости еще несколько процентов.

"Из-за этого к стоимости мы добавляем еще около 5%. Поэтому в целом в молочном секторе следует ожидать роста цен на 10-15% на различную продукцию", - пояснил специалист.

Что будет с тепличными овощами

Овощи из теплиц, по словам Марчука, дорожают значительно быстрее, чем продукция со складов. Когда исчезает предложение овощей из открытого грунта, на рынке в основном продается продукция тепличных хозяйств.

"У тепличных хозяйств совершенно другие затраты на выращивание овощей. Из-за этого овощная продукция осенью, во второй половине осени, может подорожать более чем на 20%", - отметил аграрий.

Будет ли дефицит продуктов

Несмотря на рост цен, дефицита продовольствия в Украине не ожидается. Марчук подчеркнул, что сокращение посевных площадей не повлияет на обеспечение внутреннего рынка основными видами продукции.

Похожее мнение высказал и первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран. Он считает, что единой волны подорожания всех товаров не будет, а давление почувствуют лишь отдельные категории.

"Наибольшее давление ожидаю на молочные продукты, яйца и овощи из-за сезонности, энергетики и затрат на хранение", - отметил он.

Сдержать цены на хлеб, по словам Непрана, должны помочь хороший урожай и ограниченный экспорт. Для хлеба, круп и муки эти факторы станут сдерживающими.

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