Представники ТЦК не мають права самостійно зупиняти приватні авто та громадський транспорт для вручення повісток — такі повноваження закон закріплює за Національною поліцією. Розповідаємо, що законно, а що ні під час зупинки на дорозі.

Мобілізація в Україні: як діяти, якщо зупинили працівники ТЦК — питання, яке останнім часом звучить дедалі частіше, особливо коли йдеться про зупинку транспорту прямо на дорозі. І тут важливо розуміти чітку межу між законними та незаконними діями таких уповноважених осіб.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на Судово-юридичну газету, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не мають права самостійно зупиняти приватні автомобілі, автобуси чи маршрутки, щоб вручити повістку.

Про це заявив полковник Запорізького ОТЦК Андрій Гуренко. За його словами, військовослужбовці ТЦК взагалі не уповноважені самостійно зупиняти жоден транспортний засіб для вручення повісток.

Хто має право зупиняти транспорт

Зупиняти автомобілі й громадський транспорт можуть лише співробітники Національної поліції — і тільки якщо для цього є передбачені законом підстави.

«Зупиняти транспортні засоби дозволено органам Національної поліції, якщо для цього є відповідна причина. Військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб», — пояснив Гуренко.

Тобто навіть якщо поруч із поліцейським стоїть представник ТЦК, зупинити машину і право перевірити документи є саме в поліцейського, а не у військового.

Де можна вручати повістки

Водночас законодавство не забороняє вручати повістки у громадських місцях або за межами приміщень ТЦК. Тобто якщо автомобіль уже зупинила поліція на законних підставах, вручення повістки поряд із цим не є порушенням.

Важливо розуміти: сам факт вручення повістки у громадському місці — законний. Незаконною була б саме силова зупинка транспорту самими представниками ТЦК без участі поліції.

Що робити, якщо авто зупинив ТЦК

Якщо вас намагається зупинити військовий без супроводу поліцейського, варто знати свої права. Зупинка транспортного засобу такою особою не є законною, тож водій має право продовжити рух і за потреби викликати поліцію.

Полковник Гуренко підкреслює, що повноваження щодо зупинки транспорту закон надає виключно поліції, і ця норма не передбачає винятків для військовослужбовців ТЦК навіть під час мобілізації.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: як знятися з розшуку ТЦК і прибрати статус у «Резерв+».

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: чи можуть ТЦК увійти до житла без згоди власника.

Як повідомляла Politeka, прийшла повістка, але є бронь: чи обов'язково йти до ТЦК і що загрожує за ігнорування.