Представители ТЦК не имеют права самостоятельно останавливать частные авто и общественный транспорт для вручения повесток — такие полномочия закон закрепляет за Национальной полицией. Рассказываем, что законно, а что нет во время остановки на дороге.

Мобилизация в Украине: как действовать, если остановили работники ТЦК — вопрос, который в последнее время звучит всё чаще, особенно когда речь идёт об остановке транспорта прямо на дороге. И здесь важно понимать чёткую грань между законными и незаконными действиями таких уполномоченных лиц.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Судебно-юридическую газету, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не имеют права самостоятельно останавливать частные автомобили, автобусы или маршрутки, чтобы вручить повестку.

Об этом заявил полковник Запорожского ОТЦК Андрей Гуренко. По его словам, военнослужащие ТЦК вообще не уполномочены самостоятельно останавливать какое-либо транспортное средство для вручения повесток.

Кто имеет право останавливать транспорт

Останавливать автомобили и общественный транспорт могут только сотрудники Национальной полиции — и только если для этого есть предусмотренные законом основания.

«Останавливать транспортные средства разрешено органам Национальной полиции, если для этого есть соответствующая причина. Военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство», — пояснил Гуренко.

То есть даже если рядом с полицейским стоит представитель ТЦК, остановить машину и право проверить документы есть именно у полицейского, а не у военного.

Где можно вручать повестки

В то же время законодательство не запрещает вручать повестки в общественных местах или за пределами помещений ТЦК. То есть если автомобиль уже остановила полиция на законных основаниях, вручение повестки рядом с этим не является нарушением.

Важно понимать: сам факт вручения повестки в общественном месте — законный. Незаконной была бы именно силовая остановка транспорта самими представителями ТЦК без участия полиции.

Что делать, если авто остановил ТЦК

Если вас пытается остановить военный без сопровождения полицейского, стоит знать свои права. Остановка транспортного средства таким лицом не является законной, поэтому водитель имеет право продолжить движение и при необходимости вызвать полицию.

Полковник Гуренко подчёркивает, что полномочия по остановке транспорта закон предоставляет исключительно полиции, и эта норма не предусматривает исключений для военнослужащих ТЦК даже во время мобилизации.

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