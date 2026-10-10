Бронювання в Україні не знімає з військового обліку — і саме тому заброньований працівник цілком може отримати повістку до територіального центру комплектування. Йти чи ні, коли на руках є бронь, розбиралися разом із адвокатом. Пояснюємо, коли виклик справді не стосується мобілізації та що робити, якщо є бронь.

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація, дію яких продовжили до 31 жовтня 2026 року. Мобілізувати можуть чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки та за станом здоров'я здатні виконувати військовий обовʼязок. Бронювання — це форма відстрочки, але його плутають із повним зняттям з обліку, а це різні речі.

Що таке бронювання від мобілізації

Бронювання — це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яку надають працівникам органів державної влади, підприємств, установ та організацій, щоб забезпечити їх ню роботу в особливий період. Забронювати можуть тих, хто працює в органах державної влади чи поліцейського самоврядування, на підприємствах із мобілізаційними завданнями, у структурах, що включають товарися або надають послуги для потреб Збройних сил та інших військових формувань, а також на обʼєктах, критично важливих для економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Чи можуть мобілізувати людину з броншою

За законом «Про мобілізацію» працівники ТЦК не мають права мобілізувати людину, у якої є бронювання. Однак військомати часто злове ярвують: через необізнаність громадян заброньованим видають повістки, відправляють на військово-лікарську комісію, а потім розподіляють по частинах.

Бронь не звільняє від військового обліку

Адвокатка Олена Воронкова з адвокатського бюро Івана Хомича пояснила, що сам факт бронювання не означає виключення з військового обліку чи втрати статусу військовозобов'язаних. Важливо чітко розмежовувати відстрочку (бронювання) і повне зняття з обліку: бронювання лише тимчасово обмежує з проблемою конкретної особи, але не скасовує обов'язків перед державою по закону про військобиту.

Тому навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки і бути викликаними до ТЦК. У більшості випадків такі виклики не означають мобілізацію — йдеться про уточнення персональних даних, перевірку інформації чи оновлення документів. Окремою підставою може бути направлення на військово-лікарську комісію, зокрема якщо людина раніше мала статус «обмежено придатний».

Що робити, якщо прийшла повістка, але є бронь

Якщо ви отримали повістку, але маєте бронювання, перш за все — не ігнорувати виклик. Бронь не звільняє від обов'язку з'явитися на уточнення даних: неявка без поважної причини може стати підставою для адміністративної відписності. Візьміть із собою документи, що підтверджують бронювання, а також військово-обліковий документ.

У ТЦК варто з'ясувати, з чим саме пов'язаний виклик. Якщо це лише уточнення даних або звірка в «Резерв+» — процедура не означає мобілізацію. Якщо ж намагаються направити на мобілізацію попри діючу броню, варто заявити про свої права письмі та за потреби звернутися до адвоката.