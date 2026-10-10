Бронирование не снимает человека с воинского учёта — поэтому даже забронированному работнику вполне могут вручить повестку в ТЦК.

Бронирование в Украине не снимает с воинского учёта — и именно поэтому забронированный работник вполне может получить повестку в территориальный центр комплектования. Нужно ли идти, если на руках бронь, разбирались вместе с адвокатом. Объясняем, когда вызов действительно не касается мобилизации и что делать, если есть броня.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, действие которых продлили до 31 октября 2026 года. Мобилизовать могут мужчин призывного возраста, у которых нет отсрочки свои по состоянию здоров способны исполнять воинскую в обязанности. Бронирование как раз и есть одна из форм отсрочки — но его путают с полным снятием с учёта, а это разные вещи.

Что такое бронирование от мобилизации

Бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, которую дают работникам организмов госвласти, предприятий, учреждений и организаций, чтобы иском обеспечить их работу во время военного положения. Забронировать могут тех, кто работает в органах власти или местного самоуправления, на предприятиях с мобилизационными заданиями, в структурах, производящих товаров или услуг для нужд Вооружённых сил и других военных формироваться, а также на объектах, критически важных длязынеспособности населения в особый период.

Могут ли мобилизовать человека с брони

По закону «О мобилизации» работнів ТЦК не вправе мобилизовать человека, у которого есть бронирование. Однако комиссии часто водительствовать: из-за незнания граждан забронированным вручают повестки, отправляют на военно-врачебную комиссию, а затем распределяют по частям.

Бронь не освобождает от воинского учёта

Адвокат Елена Воронкова из адвокатского бюро Ивана Хомича объясняла, что сам фут бронирования не означает исключения из воинского учёта или потери статуса военнообязанного. Важно чётко разграничивать отсрочку (бронь) и полное снятие с учёта: бронирование лишь временно ограничивает определеннуюссер из конкретного человека, но не отменяет его обязанностей перед государством по закону о воинском учёте.

Поэтому даже забронированные работники могут получать поже и быть вызванными в ТЦК. Чаще всего такие вызовы не означают мобилизацию — речь об уточнении персональных данных, проверке информации или обновления документов. Отдельным основанием может быть направление на военно-врачебную комиссию, в частности если человек получать статус «ограниченно годен».

Что делать, если пришла повестка, но есть бронь

Если вы получили повестку, но имеете бронирование, главное — не зритировать вызов. Броня не освобождает от необходимости явиться на уточнение данных: неявка без уважительной причины может стать основанием для административной ответственности. Возьмите с собой документы, подтверждающие бронь, а также военно-учётный документ.

В ТЦК стоит выяснить, с чем именно связан вызов. Если это лишь уточнение данных или сверка в «Резерв+» — процедура не означает мобилизацию. Если же вас пытаются направить на мобилизацию вопреки броне, заявите о своих правах письменно и при необходимости скрыться к адвокату.

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