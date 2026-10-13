Мобілізація в Україні передбачає дотримання правил військового обліку, а за їх порушення військовозобов’язаний може отримати статус «У розшуку».

Мобілізація в Україні також передбачає процедури, за допомогою яких можна з’ясувати причину такого статусу та домогтися його скасування, якщо для цього є законні підстави.

Червоне позначення в застосунку «Резерв+» може свідчити про порушення правил військового обліку. Причиною буває неявка за повісткою, неуточнені облікові дані або інші обставини. Про можливі способи вирішення ситуації розповів адвокат Валентин Дупак, повідомляє «Радіо Трек».

Як знятися з розшуку ТЦК

Спосіб залежить від причини внесення відомостей до відповідних реєстрів. Передусім варто з’ясувати, через яке саме порушення з’явився статус.

1. Сплатити штраф через «Резерв+».

Якщо йдеться про адміністративне порушення правил військового обліку, у застосунку може бути доступна функція сплати штрафу. Після оплати та оновлення інформації статус може змінитися. Водночас варто перевірити, чи закрито справу та чи оновили відомості в реєстрах.

2. Звернутися до ТЦК та СП.

Якщо людина не отримувала повістки або мала поважну причину для неявки, необхідно надати підтверджувальні документи. Це можуть бути докази обставин, які перешкодили виконати вимогу, або документи про право на відстрочку.

3. Подати письмову заяву.

Звернення щодо скасування статусу можна направити до відповідного територіального центру комплектування рекомендованим листом або передати особисто. У заяві слід пояснити обставини справи та додати копії документів, які підтверджують вашу позицію.

4. Оскаржити рішення в суді.

Якщо уповноважений орган не реагує на звернення або відмовляє без належних підстав, рішення чи дії можна оскаржити в судовому порядку. Залежно від обставин позов може містити вимогу визнати дії протиправними та зобов’язати виправити відомості в реєстрі «Оберіг».

Чому військовозобов’язаних оголошують у розшук

Серед можливих причин — порушення правил військового обліку, неявка за викликом, невиконання вимог щодо проходження військово-лікарської комісії або інші порушення, передбачені законодавством.

Мобілізація в Україні не означає, що кожен статус «У розшуку» автоматично свідчить про ухилення від призову. Важливо встановити конкретну причину та перевірити, чи законно внесли відповідні відомості.

Якщо позначення в «Резерв+» з’явилося помилково, варто зібрати підтвердження та звернутися до компетентного органу. Мобілізація в Україні регулюється законодавством, тому спосіб вирішення питання залежить від обставин конкретної справи. За потреби можна звернутися по правову допомогу, щоб визначити подальші дії.





Джерело: Радіо Трек.