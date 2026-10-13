Мобилизация в Украине предусматривает соблюдение правил военного учета, а за их нарушение военнообязанный может получить статус "В розыске".

Мобилизация в Украине также предусматривает процедуры, с помощью которых можно выяснить причину такого статуса и добиться его отмены, если для этого есть законные основания.

Красное обозначение в приложении «Резерв+» может свидетельствовать о нарушении правил военного учета. Причиной бывает неявка по повестке, уточненные учетные данные или другие обстоятельства. О возможных способах разрешения ситуации рассказал адвокат Валентин Дупак, сообщает «Радио Трек».

Как сняться с розыска ТЦК

Способ зависит от причины внесения сведений в соответствующие реестры. Прежде всего, следует выяснить, из-за какого именно нарушения появился статус.

1. Уплатить штраф через «Резерв+».

Если речь идет об административном нарушении правил военного учета, в приложении может быть доступна функция уплаты штрафа. После оплаты и обновления информации статус может измениться. В то же время следует проверить, закрыто ли дело и обновили ли сведения в реестрах.

2. Обратиться в ТЦК и СП.

Если человек не получал повестки или имел уважительную причину для неявки, необходимо предоставить подтверждающие документы. Это могут быть доказательства обстоятельств, помешавших выполнить требование или документы о праве на отсрочку.

3. Представить письменное заявление.

Обращение по отмене статуса можно направить в соответствующий территориальный центр комплектования заказным письмом или передать лично. В заявлении следует объяснить обстоятельства дела и добавить копии документов, подтверждающих вашу позицию.

4. Обжаловать решение суде.

Если уполномоченный орган не реагирует на обращение или отказывает без надлежащих оснований, решение или действия могут быть обжалованы в судебном порядке. В зависимости от обстоятельств иск может содержать требование признать действия противоправными и обязать исправить сведения в реестре Оберег.

Почему военнообязанных объявляют в розыск

Среди возможных причин - нарушение правил военного учета, неявка по вызову, невыполнение требований по прохождению военно-врачебной комиссии или другие нарушения, предусмотренные законодательством.

Мобилизация в Украине не означает, что каждый статус В розыске автоматически свидетельствует об уклонении от призыва. Важно установить конкретную причину и проверить, внесли ли законно соответствующие сведения.

Если обозначение «Резерв+» появилось ошибочно, следует собрать подтверждение и обратиться в компетентный орган. Мобилизация в Украине регулируется законодательством, поэтому способ решения вопроса зависит от обстоятельств конкретного дела. При необходимости можно обратиться за правовой помощью, чтобы определить дальнейшие действия.





Источник: Радио Трек.