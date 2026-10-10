Мобілізація в Україні не дає представникам ТЦК автоматичного права заходити до приватного житла.

Мобілізація в Україні передбачає дотримання недоторканності помешкання, а примусове проникнення можливе лише за визначених законом умов.

Як пояснив адвокат Віталій Савчук, працівники територіального центру комплектування можуть приходити за місцем проживання військовозобов’язаного, але сам факт такого візиту не означає, що вони можуть зайти всередину.

Якщо людина відчиняє двері та погоджується на спілкування, представники ТЦК можуть провести розмову й вручити необхідні документи. Але змусити власника відкрити житло лише на підставі свого статусу вони не можуть.

Окреме питання — примусове проникнення. Недоторканність житла гарантується Конституцією України. Увійти до помешкання без згоди мешканця можна лише у випадках, прямо передбачених законодавством.

Тобто працівники ТЦК не мають загального права самостійно відкривати двері квартири або заходити туди без дозволу. Для таких дій потрібна окрема законна підстава.

Мобілізація в Україні також не скасовує права громадянина вимагати від посадовців представитися та повідомити причину свого візиту. За можливості варто перевірити документи людей, які прийшли за адресою.

Якщо виникла спірна ситуація, адвокат радить не чинити фізичного опору. Краще зафіксувати подію на відео, записати дані посадовців та звернутися по правову допомогу.

Водночас важливо розрізняти візит представників ТЦК та дії правоохоронців. Повноваження поліції визначаються окремими нормами законодавства. Тому сам факт участі поліцейського не означає автоматичного права на проникнення до квартири.

Громадянам варто пам’ятати: перебування представників ТЦК біля дверей ще не означає, що вони можуть зайти всередину. Якщо добровільної згоди немає, законність подальших дій залежить від конкретних обставин та наявності передбачених законом підстав.