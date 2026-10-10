Мобилизация в Украине не дает представителям ТЦК автоматического права заходить в частное жилье.

Мобилизация в Украине предполагает соблюдение неприкосновенности жилья, а принудительное проникновение возможно только при определенных законом условиях.

Как пояснил адвокат Виталий Савчук, работники территориального центра комплектования могут приходить по месту жительства военнообязанного, но сам факт такого визита не означает, что они могут войти внутрь.

Если человек открывает дверь и соглашается на общение, то представители ТЦК могут провести разговор и вручить необходимые документы. Но вынудить собственника открыть жилье только на основании собственного статуса они не могут.

Отдельный вопрос – принудительное проникновение. Неприкосновенность жилья гарантируется Конституцией Украины. Войти в квартиру без согласия жильца можно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

То есть работники ТЦК не имеют общего права самостоятельно открывать двери квартиры или заходить туда без разрешения. Для таких действий нужно отдельное законное основание.

Мобилизация в Украине также не отменяет права гражданина требовать от должностных лиц представиться и сообщить о причине своего визита. По возможности следует проверить документы пришедших по адресу людей.

Если возникла спорная ситуация, адвокат советует не оказывать физическое сопротивление. Лучше зафиксировать событие на видео, записать данные должностных лиц и обратиться за правовой помощью.

В то же время, важно различать визит представителей ТЦК и действия правоохранителей. Полномочия полиции определяются отдельными нормами законодательства. Поэтому сам факт участия полицейского не означает автоматического права на проникновение в квартиру.

Гражданам следует помнить: пребывание представителей ТЦК у двери еще не означает, что они могут войти внутрь. Если добровольного согласия нет, законность дальнейших действий зависит от конкретных обстоятельств и предусмотренных законом оснований.