Мобілізація в Україні передбачає перевірку військово-облікових документів у чоловіків під час заходів оповіщення.

Мобілізація в Україні не скасовує права громадян перевіряти повноваження посадових осіб і захищати власні інтереси під час таких зустрічей.

До груп оповіщення можуть входити працівники ТЦК, поліцейські та представники органів місцевого самоврядування. Повноваження цих осіб відрізняються.

Зокрема, представники ТЦК перевіряють військово-облікові документи, а поліцейські можуть вимагати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Адвокатка Олена Воронкова пояснила OBOZ.UA, як варто діяти, якщо на вулиці зупинили представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Перед початком перевірки уповноважений представник повинен назвати своє прізвище, ім’я та посаду, а також пред’явити службове посвідчення й документ, який підтверджує його особу. Громадянин має право переконатися, що перевірку проводить уповноважена людина.

Чи потрібно передавати оригінали

Одна з поширених помилок — віддавати паспорт або військово-обліковий документ у чужі руки. За роз’ясненням адвокатки, для перевірки достатньо пред’явити документ у розгорнутому вигляді, щоб уповноважена особа могла прочитати необхідні дані.

Тобто показати документ і передати його оригінал — не одне й те саме. Тому перед перевіркою варто з’ясувати, хто саме до вас звернувся та на якій підставі вимагає документи.

Як зафіксувати обставини перевірки

Мобілізація в Україні має відбуватися відповідно до законодавства. Якщо виникають сумніви щодо правомірності дій представників ТЦК, адвокатка радить зафіксувати їхні дані, номер службового посвідчення, час і місце події.

За потреби можна вести відеозапис, дотримуючись вимог безпеки та не знімаючи військові об’єкти й техніку.

Такі відомості можуть знадобитися, якщо надалі доведеться оскаржувати дії посадових осіб.

Окремо варто стежити за статусом відстрочки в застосунку «Резерв+». Якщо чинна відстрочка зникла до завершення строку її дії, рекомендується звернутися до ТЦК із письмовою заявою та попросити з’ясувати причину.

Отже, під час перевірки важливо знати повноваження представників, перевіряти їхні посвідчення й уважно ставитися до власних документів.