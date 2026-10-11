Мобилизация в Украине не отменяет права граждан проверять полномочия должностных лиц и защищать свои интересы во время таких встреч.
В группы оповещения могут входить работники ТЦК, полицейские и представители органов местного самоуправления. Полномочия этих лиц отличаются.
В частности, представители ТЦК проверяют военно-учетные документы, а полицейские могут требовать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Адвокат Елена Воронкова объяснила OBOZ.UA , как следует действовать, если на улице остановили представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Перед началом проверки уполномоченный представитель должен назвать свою фамилию, имя и должность, а также предъявить служебное удостоверение и документ, подтверждающий его личность. Гражданин имеет право убедиться, что проверку проводит уполномоченный человек.
Нужно ли передавать оригиналы
Одна из распространенных ошибок – отдавать паспорт или военно-учетный документ в чужие руки. По разъяснению адвоката, для проверки достаточно предъявить документ в развернутом виде, чтобы уполномоченное лицо могло прочитать необходимые данные.
То есть показать документ и передать его оригинал — не одно и то же. Поэтому перед проверкой следует выяснить, кто к вам обратился и на каком основании требует документы.
Как зафиксировать обстоятельства проверки
Мобилизация в Украине должна происходить согласно законодательству. Если возникают сомнения в правомерности действий представителей ТЦК, адвокат советует зафиксировать их данные, номер служебного удостоверения, время и место происшествия.
При необходимости можно вести видеозапись, соблюдая требования безопасности и не снимая военные объекты и технику.
Такие сведения могут потребоваться, если в дальнейшем придется оспаривать действия должностных лиц.
Отдельно следует следить за статусом отсрочки в приложении «Резерв+». Если отсрочка исчезла до истечения срока ее действия, рекомендуется обратиться в ТЦК с письменным заявлением и попросить выяснить причину.
Следовательно, при проверке важно знать полномочия представителей, проверять их удостоверения и относиться к собственным документам.