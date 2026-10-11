Мобілізація в Україні передбачає можливість оформлення відстрочки за кількома підставами, якщо для цього є законні причини.

Мобілізація в Україні водночас може створити проблему для людини, яка вирішила змінити вже оформлену підставу.

У липні Кабінет міністрів ухвалив постанову №978, якою змінили порядок оформлення таких документів. Тепер військовозобов’язаний може звернутися із заявою про отримання відстрочки за новою підставою, не втрачаючи попередню до моменту внесення оновлених відомостей до відповідного реєстру.

Про можливі труднощі розповів адвокат Данило Трясов у коментарі «Фактам ICTV».

Якщо людина вже має чинну відстрочку, але згодом отримала іншу законну підставу, вона може подати заяву на переоформлення.

До ухвалення рішення попередній статус має зберігатися. Якщо нову підставу погоджують, інформацію про неї вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Саме після цього попередній варіант припиняє діяти.

На практиці, однак, виникає інша ситуація.

За словами адвоката, деякі центри надання адміністративних послуг під час прийому документів просять громадянина написати окрему заяву про відмову від уже чинної відстрочки.

Трясов наголошує: така вимога не передбачена встановленим порядком.

Проблема в тому, що після подання подібного документа попередній статус можуть припинити, а новий — не погодити. У результаті людина ризикує залишитися без жодної підстави для відстрочки.

Фактично виникає ситуація, коли старий статус уже скасували, але новий ще не оформлений.

Як діяти у спірній ситуації

Мобілізація в Україні не скасовує права військовозобов’язаного оскаржувати рішення або дії посадовців, якщо вони суперечать установленому порядку.

Адвокат радить у разі виникнення подібної проблеми звернутися за юридичною допомогою. Спеціаліст може оцінити документи, дії працівників ЦНАП чи ТЦК та визначити подальший порядок захисту прав.

За необхідності такі дії можна оскаржувати в суді.

Тому перед відмовою від чинної підстави варто перевірити, чи є вже рішення щодо нової. Це особливо важливо, якщо зміна документів може вплинути на право людини на відстрочку.

Мобілізація в Україні вимагає уважного ставлення до оформлення документів, адже навіть одна додаткова заява може мати наслідки для чинного статусу.