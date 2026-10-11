Мобилизация в Украине предполагает возможность оформления отсрочки по нескольким основаниям, если для этого есть законные причины.

Мобилизация в Украине может создать проблему для человека, который решил изменить уже оформленное основание.

В июле Кабинет министров принял постановление №978, которым изменили порядок оформления таких документов. Теперь военнообязанный может обратиться с заявлением о получении отсрочки по новому основанию, не теряя предварительное до момента внесения обновленных сведений в соответствующий реестр.

О возможных затруднениях рассказал адвокат Даниил Трясов в комментарии «Фактам ICTV».

Если человек уже имеет действующую отсрочку, но впоследствии получил другое законное основание, он может подать заявление на переоформление.

До принятия решения предыдущий статус должен сохраняться. Если новое основание согласовывают, информацию о нем вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Именно после этого предыдущий вариант перестает действовать.

На практике, но, возникает другая ситуация.

По словам адвоката, некоторые центры предоставления административных услуг при приеме документов просят гражданина написать отдельное заявление об отказе от уже действующей отсрочки.

Трясов отмечает: такое требование не предусмотрено установленным порядком.

Проблема в том, что после представления подобного документа предыдущий статус может быть прекращен, а новый — не согласован. В результате человек рискует остаться без оснований для отсрочки.

Фактически возникает ситуация, когда старый статус уже отменен, но новый еще не оформлен.

Как действовать в спорной ситуации

Мобилизация в Украине не отменяет права военнообязанного обжаловать решения или действия должностных лиц, если они противоречат установленному порядку.

Адвокат советует в случае возникновения подобной проблемы обратиться за юридической помощью. Специалист может оценить документы, действия работников ЦНАП или ТЦК и определить дальнейший порядок защиты прав.

При необходимости, такие действия можно обжаловать в суде.

Поэтому перед отказом от действующего основания следует проверить, есть ли уже решение о новом. Это особенно важно, если изменение документов может повлиять на право человека на отсрочку.

Мобилизация в Украине требует тщательного отношения к оформлению документов, ведь даже одно дополнительное заявление может иметь последствия для действующего статуса.