Як оформити спадшину, якщо ви перебуваєте за кордоном.

Як оформити спадшину без особистого повернення додому, пояснили в Міністерстві юстиції. Для цього потрібно вчасно подати заяву, а згодом передати необхідні документи українському нотаріусу.

Загальний строк для прийняття спадщини становить шість місяців із дня смерті людини або її оголошення померлою. Якщо спадкоємець не проживав постійно разом із померлим, він має подати відповідну заяву.

Перебуваючи за кордоном, можна засвідчити підпис на документі в консульській установі України або звернутися до іноземного нотаріуса. У другому випадку може знадобитися апостиль чи консульська легалізація, а також переклад українською мовою. Вимоги залежать від країни та міжнародних угод.

Готову заяву надсилають поштою українському нотаріусу. Важливо відправити її до завершення шестимісячного строку. Навіть якщо лист надійде пізніше, заяву вважатимуть поданою вчасно, якщо її відправили без запізнення. Тому слід зберегти квитанцію та номер для відстеження.

Які документи знадобляться

Щоб продовжити процедуру, нотаріусу можуть знадобитися:

свідоцтво про смерть;

документи, що підтверджують родинні зв’язки, або заповіт;

підтвердження права власності померлого на майно;

довідка про останнє місце проживання;

паспорт і податковий номер спадкоємця.

Перелік може змінюватися залежно від обставин. Після подання заяви дозволено оформити довіреність на представника в Україні. Він зможе передавати документи та отримати свідоцтво про право на спадщину в межах своїх повноважень. Але подати саму заяву замість спадкоємця представник не може.

Де оформлювати спадщину та що робити із запізненням

Зазвичай спадкову справу веде нотаріус за останнім місцем проживання померлого. Якщо воно невідоме, враховують розташування нерухомості або основної частини майна. Для територій активних бойових дій та тимчасово окупованих районів передбачені окремі правила.

Як оформити спадшину, якщо шестимісячний строк уже минув? Спочатку варто звернутися до нотаріуса. Інші спадкоємці, які прийняли майно, можуть письмово погодитися на прийняття спадщини із запізненням. Якщо такої згоди немає, можна звернутися до суду та просити визначити додатковий строк. Рішення залежатиме від причин пропуску.

Після завершення перевірки документів нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Якщо до неї входить нерухомість, також реєструють право власності. Саме перебування за кордоном не поновлює пропущений строк автоматично.