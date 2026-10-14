Как оформить наследство, если вы находитесь за границей

Как оформить наследство без личного возвращения на дом, объяснили в Министерстве юстиции. Для этого нужно своевременно подать заявление, а затем передать необходимые документы украинскому нотариусу.

Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев со дня смерти человека или его объявления умершим. Если наследник не проживал постоянно вместе с умершим, он должен подать заявление.

Находясь за границей, можно засвидетельствовать подпись на документе в консульском учреждении или обратиться к иностранному нотариусу. Во втором случае может потребоваться апостиль или консульская легализация, а также перевод на украинский язык. Требования зависят от страны и международных соглашений.

Готовое заявление посылают по почте украинскому нотариусу. Важно отправить ее до истечения шестимесячного срока. Даже если письмо поступит позже, заявление сочтут поданным вовремя, если его отправили без опоздания. Поэтому следует сохранить квитанцию ​​и номер для отслеживания.

Какие документы понадобятся

Чтобы продлить процедуру, нотариусу могут понадобиться:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи или завещание;

подтверждение права собственности умершего на имущество;

справка о последнем месте жительства;

паспорт и налоговый номер наследника.

Список может изменяться в зависимости от обстоятельств. После подачи заявления можно оформить доверенность на представителя в Украине. Он сможет передавать документы и получить свидетельство о праве на наследство в пределах своих полномочий. Но подать само заявление вместо наследника представитель не может.

Где оформлять наследие и что делать с опозданием

Обычно наследственное дело ведет нотариус по последнему месту жительства умершего. Если оно неизвестно, учитывают расположение недвижимости или основную часть имущества. Для территорий активных боевых действий и временно оккупированных районов предусмотрены отдельные правила.

Как оформить наследство , если шестимесячный срок уже истек? Сначала следует обратиться к нотариусу. Другие наследники, принявшие имущество, могут в письменном виде согласиться на принятие наследства с опозданием. Если такого согласия нет, можно обратиться в суд и попросить определить дополнительный срок. Решение будет зависеть от причин пропуска.

После проверки документов нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Если в нее входит недвижимость, также регистрируют право собственности. Само пребывание за границей не восстанавливает пропущенный срок автоматически.