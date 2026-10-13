Мобільний оператор Lifecell з 14 жовтня о 00:00 оновлює умови тарифу «Максі» та підвищує вартість музичного сервісу Lifecell Music. Зміни стосуються обсягу інтернету в роумінгу у восьми країнах та ціни на музичну підписку.

Підвищення тарифів на зв'язок та комунальні послуги в Україні триває — тепер про зміни анонсував і мобільний оператор Lifecell, який оновив умови тарифу «Максі» та підняв ціну музичного сервісу Lifecell Music. Нові параметри набудуть чинності з півночі 14 жовтня, тож в абонентів лишилося зовсім небагато часу, щоб підготуватися.

Як повідомляє informator.ua, Lifecell попередив клієнтів заздалегідь, дотримавшись загального правила про інформування щонайменше за сім днів до змін. Саме такий термін діє для всіх українських операторів: абонент має знати про подорожчання ще до того, як воно запрацює.

Що саме змінюється в роумінгу за тарифом «Максі»

З 14 жовтня обсяг мобільного інтернету за тарифом «Максі» у низці країн становитиме 15 ГБ. Зміни торкнуться восьми напрямків, де діють окремі умови роумінгу: Молдова, Туреччина, Велика Британія, Чорногорія, Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Оновлені умови запрацюють після найближчого оновлення пакета послуг, яке абонент здійснить із 14 жовтня. Наразі тариф «Максі» коштує 270 гривень на 4 тижні при перенесенні номера від іншого оператора, 350 гривень у разі персоніфікації номера та 400 гривень за стандартних умов. Стандартна вартість передбачає 20 ГБ інтернету плюс ще 20 ГБ за вчасне поповнення рахунку, а при перенесенні номера надають 25 ГБ із можливістю збільшення обсягу.

Як подорожчав музичний сервіс Lifecell Music

Друга ключова зміна — ціна сервісу Lifecell Music. З 14 жовтня з 00:00 активація сервісу на 28 днів коштуватиме 250 гривень з урахуванням усіх податків і зборів, тоді як зараз ціна становить 199 гривень за той самий період. Тобто абонплата за музику зростає на 51 гривню.

Нагадаємо, що сервіс дозволяє слухати музику у смартфоні без витрати інтернет-трафіку в межах тарифу. Нові користувачі можуть скористатися першими сімома днями безоплатно, перш ніж ухвалити рішення про платну підписку.

Що робити абонентам до 14 жовтня

Тим, кого не влаштовують нові умови, варто зважити: старі параметри діють ще два дні, після чого автоподовження пакета відбудеться вже за новою ціною. Якщо музична підписка не потрібна, її можна вимкнути в застосунку оператора, щоб уникнути списання 250 гривень.

Тривале подорожчання зв'язку оператори пояснюють потребою підтримувати інфраструктуру в умовах війни: витрати на генератори, акумулятори та відновлення обладнання після відключень електроенергії лишаються головним чинником зростання вартості послуг.

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